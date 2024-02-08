ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

ЦИК России отказала бывшему депутату Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента России Бориса Надеждина.

Специалисты проверили 60 тысяч подписей из представленных 104 734. Допустимая доля брака по закону — 5%.

Среди 104 998 подписей, представленных лидером коммунистов России Сергеем Малинковичем, недействительны 8979. Ему также отказали в регистрации, политик заявлял, что не будет обжаловать решение.

Напомним, 31 января кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин сообщил, что собрал 105 тысяч подписей граждан РФ в свою поддержку.

5 февраля стало известно, что рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах.

Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты России от "Гражданской инициативы" 26 декабря 2023 года.

Напомним, выборы президента России стартуют 15 марта 2024 года, они будут проходить три дня до 17 марта.

29 января ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах.

В конце прошлого года стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Также, ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.