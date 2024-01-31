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Борис Надеждин сдал нужное количество подписей в ЦИК России. Выдвинувшая его партия – против войны в Украине

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Борис Надеждин
Борис Надеждин. Фото: Vera Savina / AFP via Getty Images

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин сообщил, что собрал 105 тысяч подписей граждан РФ в свою поддержку, передает NUR.KZ.

"Я принес 105 тысяч подписей в ЦИК! Со мной — моя команда", – сообщил Борис Надеждин в официальном Telegram-канале.

Как пояснили в РБК, кандидату от партии, которая не представлена в Госдуме, нужно собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте.

Напомним, что Надеждина выдвинули кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

"Требуем мирного решения задач внешней политики и прекращения спецоперации!" – говорится на сайте партии.

Добавим также, что на днях ЦИК РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в России, которые стартуют 15 марта 2024 года и будут проходить три дня до 17 марта.

В конце прошлого года стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Также, ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058498-boris-nadezhdin-sdal-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-v-tsik-rossii-vydvinuvshaya-ego-partiya-protiv-voyny-v-ukraine/

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