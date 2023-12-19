Стал известен конкурент Путина на предстоящих выборах президента России
Опубликовано:
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом в президенты на предстоящих выборах.
Как пишет ТАСС, решение о выдвижении Леонида Слуцкого было принято путем тайного голосования. Всего проголосовали 108 делегатов. Недействительных бюллетеней – 2.
РИА Новости сообщает, что Слуцкий в мае 2022 года стал председателем партии. Незадолго до этого он возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Его назначение произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер в апреле прошлого года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
По информации на сайте Госдумы, Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года. Он окончил Московский экономико-статистический институт.
Также, как пишет РИА Новости, он с 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.
С 1991 по 1992 год – советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
С июня 1992 по декабрь 1993 года был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.
В 1994 году работал руководителем секретариата Госдумы РФ.
С 1994 по 1997 год – председатель совета директоров "Проминвестбанка".
С 1997 по 1999 год – заместитель председателя правления "Уникомбанка".
В 1999 году его избрали в Госудуму по списку объединения "Блок Жириновского". В 2003 году он был переизбран по списку ЛДПР. В последующем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах.
Кроме того, Леонид Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Он возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Еще является президентом факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Слуцкий – председатель правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" и член попечительского совета Международного общественного фонда "Кронштадтский Морской Собор во имя святителя Николая Чудотворца".
Напомним, в начале декабря стало известно, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.
Позже Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.
Следом Владимир Путин объявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты России на следующих выборах, которые состоятся в марте 2024 года.
Также координатор СНБ по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался по поводу заявления Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051544-stal-izvesten-konkurent-putina-na-predstoyaschih-vyborah-prezidenta-rossii/