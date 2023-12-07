Утверждена дата выборов президента России

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года – соответствующее постановление было принято на заседании сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

17 марта 2024 года состоятся выборы президента России – соответствующую дату назначил Совет Федерации. Постановление было принято сегодня за заседании.

"Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – гласит постановление.

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев пояснял, что старт избирательной кампании дается с момента вступления постановления в силу.

Напомним, в марте 2021 года Госдума России приняла поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции. Поправки давали право президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин. Он также выразил надежду на то, что в выборах 2024 года нынешний глава РФ примет участие.

Как пишет DW, о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах в России заявили находящийся в СИЗО бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка Екатерина Дунцова, депутат горсовета подмосковного Долгопрудного и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин.

Также о желании поучаствовать в президентской гонке заявили житель Санкт-Петербурга Сергей Липатов и глава Национальной пенсионной ассоциации, бывший зампред столичного отделения партии "Яблоко" Анатолий Рабинович.