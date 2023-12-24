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ЦИК РФ отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты

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Екатерина Дунцова
Екатерина Дунцова. Фото: t.me/Duntsova

Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны.

В ЦИК заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В числе ошибок комиссия назвала качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

«Мы внимательно изучили документы, и у нас создалось впечатление, что они сделаны на скорую руку без соблюдения правовых норм», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

По словам Шевченко, в заявлениях 20% членов инициативной группы Дунцовой есть ошибки, поэтому было решено отказать ей в регистрации.

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс», — сказала Дунцовой глава ЦИК Элла Памфилова, объявляя о решении.

Дунцова заявила, что намерена в судебном порядке обжаловать сегодняшнее решение ЦИК.

«Сегодня мы обратимся в Верховный суд для обжалования решения ЦИК, так как решение это не основано на законе, все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России и никакие перечисленные недостатки таковыми не являются», — говорится в сообщении в телеграм-канале Дунцовой.

Также Екатерина Дунцова после отказа ЦИК заявила, что намерена баллотироваться в президенты через партию «Яблоко».

«Ждём реакции от "Яблока"», — сказала она в интервью ARD.

Приблизительно через час после этого заявления Дунцовой основатель «Яблока» Григорий Явлинский в эфире «Живого гвоздя» заявил, что не идет на выборы, и что его партия никого на них не выдвигает.

Вечером в субботу члены Свердловского Молодёжного «Яблока» обратились к руководству партии с просьбой рассмотреть вопрос о выдвижении Екатерины Дунцовой кандидатом от «Яблока» на предстоящих президентских выборах. Также инициаторы обращения опубликовали соответствующую петицию на платформе change.org, которую могут подписать все желающие.

40-летняя журналистка из города Ржев Екатерина Дунцова в ноябре объявила, что намерена баллотироваться в президенты России. Вскоре после этого ее вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал все переводы на ее имя

20 декабря она подала документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию выдвинувшей ее инициативной группы. После этого сотрудники Минюста пришли с проверкой к нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы.

В случае регистрации Дунцова составила бы конкуренцию действующему президенту России Владимиру Путину, который объявил о выдвижении своей кандидатуры и в случае победы на выборах заступит на пятый срок.

После сегодняшнего решения ЦИК Путин остается единственным допущенным до сбора подписей выдвиженцем в президенты.

Дунцову называют оппозиционной журналисткой и противницей войны в Украине. На ее сайте говорится, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение», а «военные операции» на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации».

В своих интервью она говорила о необходимости закончить войну в Украине, но не уточняла, как именно этого можно достичь.

«Мирные переговоры по специальной военной операции — один из приоритетных вопросов для меня. Для того чтобы мирные переговоры принесли результат, действительно придется потратить немало времени. Но все возможно, я верю в это», — говорила она в интервью изданию «Настоящее время» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«Если говорить про российскую часть, мы в Конституцию включили уже субъекты [частично оккупированные Россией четыре региона Украины], мы уже говорим про них как про субъекты Российской Федерации. Украина в этом плане имеет другое видение. Опять же, большая дипломатическая работа», — добавляет она в том же интервью.

Она также говорила, что хочет сделать Россию мирной, дружелюбной и «с человеческим лицом».

20 декабря она подала документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию выдвинувшей ее инициативной группы. В случае регистрации инициативной группы ей нужно было бы собрать 300 тысяч подписей избирателей, чтобы ее кандидатуру включили в избирательные бюллетени на выборах в марте.

Дунцова ранее говорила, что в случае отказа в регистрации инициативная группа не сможет провести повторное собрание.

«Путин испугался женщину вообще без известного имени и истории. Поразительный трус», — написал в соцсети X (ранее - твиттер) соратник Алексея Навального, директор Anti-Corruption Foundation Иван Жданов (признан в России «иноагентом»).

При этом Жданов назвал кейс Дунцовой «очень показательным».

По его мнению, «простые» стратегии вроде выдвижения антивоенного кандидата сейчас не сработают.

«Многие замечательные люди, особенно молодые и полные энтузиазма, легко увлекаются манящей мыслью: "А что, если появится антивоенный кандидат и одержит победу?". Или: "Давайте переголосуем за Путина, и он уйдет 17 марта". А потом это не срабатывает», — написал Жданов в соцсетях.

Политолог Александр Кынев обратил внимание на то, что Дунцовой отказали именно на этапе регистрации инициативной группы.

«Возникает вопрос: почему Дунцову снимают сейчас, а не по подписям? Потому что сам процесс сбора подписей это уже агиткампания, которая власти не нужна», — отметил политолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052303-tsik-rf-otkazalsya-zaregistrirovat-initsiativnuyu-gruppu-po-vydvizheniyu-ekateriny-duntsovoy-v-prezidenty/

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