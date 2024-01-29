ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на президентских выборах в России

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

Владимир Путин официально стал кандидатом на пост президента на предстоящих выборах в России, передает РИА Новости.

Сообщается, что выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тыс. подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.

Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.

ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

В октябре Владимиру Путину исполнился 71 год. Праздник на высшем государственном посту он отмечал уже в 20-й раз.

Годы президентства Владимира Путина

Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года, вступив в должность 7 мая 2000 года;

14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок;

4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации, вступил в должность 7 мая 2012 года;

18 марта 2018 года вновь избран президентом Российской Федерации.

В декабре 2023 года Путин объявил о том, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.