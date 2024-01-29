Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на президентских выборах в России

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

Владимир Путин официально стал кандидатом на пост президента на предстоящих выборах в России, передает РИА Новости.

Сообщается, что выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тыс. подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.

Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.

ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

В октябре Владимиру Путину исполнился 71 год. Праздник на высшем государственном посту он отмечал уже в 20-й раз.

Годы президентства Владимира Путина

  • Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года, вступив в должность 7 мая 2000 года;
  • 14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок;
  • 4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации, вступил в должность 7 мая 2012 года;
  • 18 марта 2018 года вновь избран президентом Российской Федерации.

В декабре 2023 года Путин объявил о том, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058049-tsik-zaregistriroval-vladimira-putina-kandidatom-na-prezidentskih-vyborah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.