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Рабочая группа ЦИК РФ рекомендовала не пускать Надеждина на выборы президента. Политик надеется "отбить" подписи

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Борис Надеждин
Борис Надеждин. Фото: Vera Savina / AFP via Getty Images

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России и за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президенты России, выступившим против вторжения в Украину.

О решении рабочей группы ЦИК утром в понедельник, 5 февраля, рассказал сам политик. Коробки с подписными листами он лично привез в избирком на прошлой неделе. Надеждин идет на выборы от непарламентской партии "Гражданская инициатива", поэтому должен был собрать в общей сложности 100 тысяч подписей (не более 2500 от каждого региона).

Как утверждали в штабе, команде Надеждина удалось собрать более 200 тысяч подписей. В ЦИК команда подавала разрешенные 105 тысяч "идеальных подписей" — их специально отбирали, чтобы минимизировать процент брака. Но рабочая группа ЦИК объявила представителям Надеждина, что брак все-таки был обнаружен.

"Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи", — сообщил Надеждин в своем телеграм-канале в понедельник. Закон допускает регистрацию кандидата только в том случае, если в его подписных листах после выборочной проверки обнаружили меньше 5% брака.

Само по себе решение рабочей группы не означает автоматического отказа в регистрации. Но если команде Надеждина не удастся доказать комиссии, что подписи были забракованы ошибочно, то именно так в итоге поступит ЦИК. В штабе политика сообщили, что заседание по этому вопросу должно состояться 7 февраля.

Представитель Надеждина Игорь Артемьев уточнил, что всего комиссия насчитала 15,348% брака в подписных листах. По его словам, команду ждут две "бессонные ночи".

По словам Надеждина, его команде достаточно "отбить" 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Он пообещал обратиться в Верховный суд, если ЦИК все-таки откажет ему в регистрации.

"Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы", — подчеркнули в штабе политика. Там сообщили, что сейчас юристы команды Надеждина изучают протокол, выданный в ЦИК, и в ближайшее время сообщат, какие именно замечания возникли к подписям.

"Сейчас мы ознакомимся с документами и подготовим письменные возражения, которые подадим в ЦИК. После этого пройдёт ещё одно заседание рабочей группы, на котором будут рассмотрены возражения, по результатам составлена справка. Это должно произойти до заседания ЦИК 7 февраля", — сообщили Би-би-си в штабе Надеждина.

В пятницу, 2 февраля, госагентство ТАСС сообщило, что рабочая группа ЦИК России нашла ошибки в подписных листах, которые сдал Надеждин и еще один кандидат, лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Как заявил зампред ЦИК Николай Булаев, при изучении подписей кандидатов нашлись "десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись". "Возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен", — сказал Булаев, не уточняя, какого конкретно кандидата он имеет в виду.

Надеждин на это ответил: "Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту".

Без сенсаций

Журналистка Би-би-си Елизавета Фохт о том, почему Надеждин перестал быть удобным спарринг-партнером для Владимира Путина

Рекомендация ЦИК не допускать Бориса Надеждина к выборам, кажется, не стала сенсацией ни для кого. Еще на прошлой неделе члены ЦИК намекали, что в подписях кандидатов (в том числе Надеждина) обнаружился брак. А оппозиционеры, которые в последние недели призывали ставить подписи за Надеждина, и до этого предсказывали, что Кремль допускать политика к выборам не захочет. Допускал это и сам Надеждин.

С момента выдвижения Надеждина в оппозиционной среде идут споры о том, почему вообще он решил пойти на выборы. Сам политик настаивает, что это было его собственное решение: он называет себя противником политики Владимира Путина и говорит, что хочет менять страну к лучшему.

Его критики убеждены, что потенциальное участие Надеждина в выборах — идея самого Кремля. СМИ с осени писали, что Надеждину может достаться такая же роль, как в 2018 году Ксении Собчак (выдвигавшейся от той же партии) — роль контролируемого либерального спарринг-партнера Владимира Путина. Надеждин при этом категорически отрицает, что с кем-то согласовал выдвижение.

Если у Кремля и был расчет "легитимизировать" кампанию не слишком ярким кандидатом (большинству россиян Надеждин известен как эксперт политических ток-шоу, которого приглашают туда как либеральную "куклу для битья"), то он точно не оправдался. Кампания Надеждина стала самым ярким политическим событием января — фото очередей из желающих поставить подпись в его поддержку проникли даже в государственные СМИ.

Оказалось, что даже человек с вызывающей вопросы политической биографией способен вызывать энтузиазм у тысяч россиян, которые полностью лишены возможности легального протеста. И, что особенно важно, возможности без страха высказываться против вторжения в Украину. Надеждин же оказался единственным кандидатом, который прямо заявил, что в случае избрания будет делать все, чтобы остановить войну (пусть, и называя ее "специальной военной операцией").

Такие всплески власти совершенно не нужны. И если в сентябре чиновники и могли думать о том, чтобы добавить имя Надеждина в избирательный бюллетень, то теперь, вероятно, вернутся к плану максимальной скучной и спокойной кампании без каких-либо шоков и рисков.

Конечно, у Надеждина еще есть законное право оспорить найденный брак в подписных листах. Но так как решение об их выбраковке в большей степени зависит от Кремля, а не от ЦИК, шансов на успех у его команды, кажется, почти нет.

Антивоенный кандидат

Кампания 60-летнего Надеждина, бывшего депутата Госдумы, началась осенью прошлого года. В конце декабря политика выдвинула непарламентская партия "Гражданская инициатива", а ЦИК разрешил ему начать сбор подписей.

В конце 90-х Надеждин работал советником убитого в 2015 году политика Бориса Немцова, а потом — советником нынешнего куратора российской внутренней политики, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Тогда Кириенко работал на должности премьер-министра. Сейчас Надеждин утверждает, что не общался с бывшим соратником уже много лет.

Вместе с Немцовым и Кириенко Надеждин долго работал на руководящих постах в либеральной партии "Союз правых сил". В начале нулевых Надеждин избрался от этой партии в Думу, но продержался там лишь один созыв. После распада СПС он работал в лояльной власти партии "Правое дело".

Деятельность Надеждина в 2010-х тоже вызывает вопросы у многих его критиков. В 2012 году он был доверенным лицом лидера "Справедливой России" Сергея Миронова. В 2015 году — по его словам, ради "троллинга" — участвовал в праймериз "Единой России", чтобы добиться выдвижения в Думу по одномандатному округу (но проиграл фигуристке Ирине Родниной).

А в Совет депутатов городского округа Долгопрудный, где Надеждин работает и теперь, он избрался уже от лояльной Кремлю "Справедливой России"» (впрочем, в саму партию не вступая).

Кроме того, в течение последних лет Надеждин активно выступал в роли эксперта в политических ток-шоу на федеральных каналах.

Несмотря на все это, Надеждин оказался единственным кандидатом, который прямо высказался против продолжения войны в Украине (хоть и осторожно называя ее "специальной военной операцией"). Решение начать военные действия он назвал "фатальной ошибкой", а также заявил, что президент Путин ведет страну "к катастрофе".

В ходе кампании Надеждин единственный из всех кандидатов говорил, что считается себя "противником" политики действующего президента.

В январе Надеждин встречался с женами мобилизованных, в последние месяцы неоднократно протестовавшими против того, что их мужей не возвращают домой с фронта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059254-rabochaya-gruppa-tsik-rf-rekomendovala-ne-puskat-nadezhdina-na-vybory-prezidenta-politik-nadeetsya-otbit-podpisi/

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