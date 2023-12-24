Стал известен еще один кандидат на пост президента России

Две российские партии – "Партия роста" и "Новые люди" – объединились и выдвинули единого кандидата на выборы президента России. Им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Как передает РБК, партия "Новые люди" и "Партия роста" объединились и выдвинули единого кандидата в президенты — вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова.

За его кандидатуру единогласно проголосовали 69 делегатов съезда "Новых людей".

Кроме того, по информации РИА Новости, объединенные партии теперь будут называться "Новые люди. Рост".

Добавим, что по информации на сайте Госдумы РФ, Владислав Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. Он окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Московскую школу управления "Сколково", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На сайте Даванкова говорится, что он в 2020 году принял участие в создании политической партии "Новые люди", координировал работу региональных отделений: на своих первых выборах "Новые люди" прошли в четыре законодательных собрания.

В 2021 году возглавил партийный штаб на выборах в Госдуму. Через несколько месяцев партия получила на выборах почти 3 млн голосов и прошла в Госдуму.

Уже третий год Владислав Даванков – вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции "Новые люди". В парламенте он курирует вопросы здравоохранения и культуры. С 2023 года возглавляет экспертный совет по развитию здравоохранения.

Напомним, в начале декабря стало известно, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Позже Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.

Следом Владимир Путин объявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру в президенты России на следующих выборах, которые состоятся в марте 2024 года.

Также координатор СНБ по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался по поводу заявления Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ.

На прошлой неделе Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом в президенты на предстоящих выборах.