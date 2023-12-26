Борис Надеждин выдвинут кандидатом в президенты России от "Гражданской инициативы"

Подмосковный депутат Борис Надеждин, ранее уже заявлявший о намерении баллотироваться в президенты России, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает РИА Новости.

Ранее Надеждин, как пишет издание, сообщал о намерении выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива".

Отмечается, что в ходе приема документов у Надеждина, член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива", и документы кандидата были приняты комиссией.

"Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", – сказал журналистам Надеждин.

Напомним, выборы президента России стартуют 15 марта 2024 года, они будут проходить три дня до 17 марта.

Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру. Эту новость позже прокомментировал координатор Cовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Недавно стали известны и другие кандидаты на пост главы РФ – Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Также, ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.