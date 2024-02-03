Какой будет Газа после войны? Возможны ли мир на Ближнем Востоке и государство Палестина и при чем тут Байден

Разрушительная военная кампания, которую ведет Израиль в Газе в ответ на кровавое нападение ХАМАС, длится почти четыре месяца. Посредники во главе с США отчаянно пытаются не допустить превращения конфликта в большую ближневосточную войну. Времени для дипломатических маневров у сторон не так много — ноябрьские президентские выборы в США неумолимо приближаются.

«Два государства для двух народов» — мировое сообщество вновь серьезно обсуждает старую формулу мира на Ближнем Востоке. Решить палестино-израильский конфликт не удается уже более полувека, но другой альтернативы мирного сосуществования двух народов за это время так и не нашли.

Каким может быть послевоенное будущее Газы? Будет ли мир? Быть ли Палестине?

От оккупации до суверенного государства

Перспектива появления Палестины на карте мира сейчас, как никогда в прошлом, призрачна, но именно это дипломатическое решение предлагают почти все союзники Израиля и нейтральные страны.

В идею до сих пор верят и страны арабского мира, и американцы, и европейцы.

Главный противник этого — израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Против создания палестинского государства он активно выступал большую часть своей политической карьеры, а сейчас, в разгар боевых действий, обходит стороной главный вопрос: каким он видит будущее анклава.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в конце января резко отреагировал на нежелание израильского премьера даже обсуждать идею «двух государств». «Каким должно быть решение? Изгнать палестинцев из Газы или убить их всех?»

Европейцы на Ближнем Востоке традиционно играют вторую скрипку и не могут рассчитывать на то, что к их голосу будут внимательно прислушиваться.

Но на создании в будущем палестинского государства настаивают и США, главный традиционный союзник Израиля.

«Когда конфликт закончится, должно появиться видение, куда двигаться дальше. С моей точки зрения, это должно быть решение двух государств», — сказал президент США Джо Байден.

Перед выборами в ноябре Байдену нужна поддержка американских арабов и мусульман, особенно в колеблющемся штате Мичиган с самой большой общиной арабов-американцев. Они критикуют президента-демократа за слишком активную поддержку Израиля в войне против ХАМАС.

Оккупировать Газу и заселить сектор израильтянами хотели бы ультраправые партнеры Нетаньяху по коалиции. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на конференции на прошлых выходных открыто призвал вернуть поселенцев в Газу и поощрять добровольную эмиграцию палестинцев.

Но против этого выступают и союзники Израиля, и многие жители самого Израиля, в том числе военные.

Израиль вывел войска и поселенцев из Газы в 2005 году после 38 лет оккупации, и ведущие сейчас боевые действия в Газе военные возвращаться туда не хотят.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, предлагая свой план послевоенного урегулирования, отвел именно палестинцам — не связанным с радикальными группировками — роль главных управленцев. При этом, согласно его плану, контролировать безопасность в секторе будет Израиль, а израильские военные будут иметь свободный доступ в Газу, совершая время от времени вылазки и проверки.

Нетаньяху обходит стороной вопрос будущего Газы, заявляя лишь, что Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан — то есть включая территорию любого будущего палестинского государства.

Отказываясь от конкретного ответа, Нетаньяху, очевидно, не хочет злить своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции, а также не торопится с этим решением до американских выборов, говорят эксперты.

«Нетаньяху движим не решением конфликта, главный для него вопрос — это собственная политическая выживаемость», — говорит специалистка по Ближнему Востоку Национального центра научных исследований Франции Стефани Латт Абдалла.

Одним из главных препятствий реализации формулы двух государств для двух народов называют именно Нетаньяху.

По мнению политолога и преподавателя Института политических наук в Париже (Sсiences-Po) Фредерика Энселя, позволить вернуться к реальному мирному процессу наподобие соглашений в Осло в 1993 году могут три условия. Демилитаризация ХАМАС, возвращение Палестинской администрации в сектор и, третье, смена правительства Нетаньяху.

«Существует некоторая напряженность между премьер-министром Нетаньяху, его личными политическими целями и задачами, и созданием конструктивного, мирного пути вперед для израильского и палестинского народов», — описал в эфире CNN сложности в переговорах с израильским премьером сенатор от Делавэра и близкий союзник Байдена Крис Кунс.

США пока, похоже, все же не потеряли надежду убедить нынешнего израильского премьера. На прошлой неделе Байден после разговора с Нетаньяху на вопрос, считает ли он невозможным достижение соглашения, которое открыло бы путь к созданию палестинского государства, ответил «Нет, не считаю».

В дипломатических кругах говорят, что активные переговоры с американской стороной могут вестись до сентября, а дальше — выборы и неизвестность.

Политический вакуум, если не удастся договориться о послевоенном будущем, поспешит заполнить в той или иной форме ХАМАС или то, что от него останется. В перспективу полного и окончательного уничтожения радикальной группировки с помощью военной силы верят немногие.

ХАМАС, скорее всего, будет пытаться выторговать себе место в любом будущем Газы, уверен Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

У арабских стран есть свой план урегулирования.

Их главные аргументы: они будут готовы помочь с управлением и восстановлением сектора только при условии создания в дальнейшем палестинского государства.

Влиятельная страна мусульманского мира Саудовская Аравия, где находятся две главные исламские духовные святыни Медина и Мекка, дала понять, что будет готова вновь вернуться к диалогу о нормализации отношений с Израилем лишь под этим предлогом.

Переговоры между саудовцами и израильтянами о нормализации отношений плотно велись вплоть до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и были отложены в долгий ящик после начала войны в секторе Газа.

«Мы согласны с тем, что региональный мир включает в себя мир для Израиля, но это может произойти только через мир для палестинцев через палестинское государство», — сказал недавно на форуме в Давосе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Саудовская Аравия — козырь Байдена

В этом состоит главный козырь президента Байдена. Он очень хочет, чтобы отложенная сделка Израиля с Саудовской Аравией состоялась в обмен на будущее создание палестинского государства.

Как пишет в колонке для Washington Post американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус, «американский президент хочет сделать Нетаньяху предложение, которое его коалиция не сможет принять с политической точки зрения, но от которого премьер-министр лично не сможет отказаться. Если Нетаньяху примет предложение Саудовской Аравии, его коалиция распадется, и ему придется искать новых партнеров. Если он откажется, его правительство может быть свергнуто соперниками, которые примут американскую формулу окончания войны».

Или, как говорит бывший посол США в Израиле Мартин Индык, которого цитирует тот же Игнатиус, Байден хочет заставить Биби проглотить лягушку (пойти на сделку) или лягушкой подавиться (то есть в итоге упустить власть).

Но время поджимает. Переговоры о сделке с Саудовской Аравией надо начать в ближайшие два месяца.

Отчасти это связано с тем, что наследный принц Саудовской Аравии и ее фактический правитель Мухаммед бен Салман хочет в обмен на признание Израиля заключить с США оборонительный пакт на условиях, близких к пятому пункту устава НАТО о коллективной безопасности. А такое соглашение должно быть ратифицировано американским Сенатом до июня, когда начнется активная предвыборная кампания.

Кто будет руководить сектором Газа после прекращения боев

Управлять сектором Газа должны палестинцы, — в этом сходятся США, европейские политики и израильские военные. Как это будет происходить на практике, однако, пока не совсем ясно.

Как представляют себе план американские дипломаты, управлять Газой в будущем будет новая реформированная Палестинская администрация с новым уважаемым палестинцами лидером. До этого и после ухода израильских танков управление сектором предполагается отдать временному палестинскому правительству при поддержке ООН и при участии арабских стран.

Для этого на палестинских территориях должны пройти выборы.

У этого теоретического сценария есть несколько практических преград: согласится ли Израиль на проведение выборов и примет ли волеизъявление палестинцев или же будет настаивать на том, чтобы сектором управлял некто, удобный Израилю, но нелегитимный в глазах палестинцев. Пока, по словам Стефани Латт Абдалла, первый вариант Израиль даже не рассматривает.

Среди тех, кого называют в числе потенциальных кандидатов на возможных выборах, — находящийся с 2002 года в израильской тюрьме Марван Баргути и проживающий в Арабских Эмиратах бывший высокопоставленный лидер ФАТХ Мохаммед Дахлан.

Палестинская администрация сейчас управляет частью Западного берега реки Иордан. Израиль последние годы делал все, чтобы ослабить роль ПА, и результатов добился.

Нынешний глава ПА Махмуд Аббас крайне непопулярен, его администрацию не раз обвиняли в коррупции, политическом бессилии и в том, что он препятствует проведению выборов.

Проблема доверия

Договориться о сосуществовании двух государств не могут уже полвека. Сейчас, по мнению многих обозревателей, такая перспектива вообще недостижима.

Убедить израильское общество в том, что зверства ХАМАС не повторятся, будет непросто. Убедить палестинское общество забыть о тысячах убитых и потерявших дома в Газе — тоже.

Опросы до и после нападений 7 октября подтверждают опасения.

Опрос 1231 человека на Западном берегу и в секторе Газа, проведенный Палестинским центром политических и социологических исследований в середине декабря, показал, что поддержка палестинцами решения о двух государствах с сентября выросла незначительно — до 34%. За тот же период времени поддержка вооруженной борьбы на Западном берегу выросла с 54% до 68%.

По данным исследовательского центра Pew, поддержка решения о создании двух государств среди израильтян снижается в течение десятилетия. В опросе, проведенном за несколько месяцев до нападения ХАМАС, всего 35% израильтян считали, что два государства могут «мирно сосуществовать».

Для того, чтобы два народа сосуществовали мирно, потребуются десятилетия невоенной жизни бок о бок, чтобы люди научились доверять друг другу.

«Нужно время. Люди сейчас не могут мыслить рационально. Они травмированы и хотят мести. Несмотря на все рациональные составляющие этой формулы, люди не готовы», — сказал в комментарии саудовской газете Arab News израильский публицист и в прошлом переговорщик Гершон Баскин.

С тем, что существует нестыковка между желанием международного сообщества реализовать формулу двух государств и готовностью израильтян и палестинцев рассматривать его сейчас в качестве жизнеспособного способа прекращения конфликта, согласен и бывший посол США в Израиле, а ныне сотрудник Совета по международным отношениям Мартин Индык.

По его мнению, США и другие посредники все равно должны делать все, чтобы «попытаться установить новый, более стабильный порядок в Газе, а это невозможно сделать без создания надежного заслуживающего доверия политического горизонта, который в конечном счете приведет к решению о двух государствах».

Некоторые эксперты в мир вообще не верят.

Профессор политологии и международных отношений Университета имени Джорджа Вашингтона Натан Дж. Браун в комментарии Фонду Карнеги размышляет, что никакого мирного завтра не будет, активные бои прекратятся, но стычки продолжатся, сектор Газа будет неуправляем и превратится из некогда осажденного анклава в «суперлагерь», где оставшиеся люди будут полностью зависеть от гуманитарной помощи извне.

«Мир, может быть, не наступит, будет не война и не мир», - соглашается в эфире французского телевидения Марк Лефевр из организации «Мир сейчас», французской организации, поддерживающей неправительственную организацию Шалом Ахшав в Израиле.

В то время как активно продолжаются переговоры о прекращении огня и перемирии, маячит риск превращения конфликта во всеобъемлющую региональную войну. Ситуация на севере Израиля накаляется, но пока Израиль и спонсируемая Ираном ливанская «Хезболла» держатся в шаге от полномасштабной войны. Без санкции Ирана шиитская группировка сама повышать ставки не будет, но риск все еще велик.