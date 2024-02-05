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Глава МИД Британии: Иран ответит за действия поддерживаемых им группировок

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Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон. Фото: Leon Neal/Getty Images

Министр иностранных дел Соединенного Королевства лорд Кэмерон заявил, что Иран ответит за действия поддерживаемых им группировок.

Он сказал это после того, как Великобритания и США нанесли третью серию совместных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене.

В интервью британской Sunday Times лорд Кэмерон подчеркнул, что, несмотря на заявления Тегерана о том, что его марионеточные группировки в определенной степени независимы, иранские власти не могут отрицать ответственность за их действия.

«Вы их создали, вы их поддерживали, вы их финансировали, вы снабжали их оружием, и в конечном итоге вы будете нести ответственность за то, что они делают», — сказал Кэмерон.

Иран осудил субботние удары по Йемену, заявив, что они противоречат заявленным намерениям Вашингтона и Лондона избежать более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Хуситы обещают ответить

Хуситы, тем временем, пообещали ответить на удары США и Великобритании, поразившие минувшей ночью десятки целей в Йемене.

Представитель хуситов заявил в соцсети X, что этот третий раунд совместных ударов Великобритании и США не поколеблет их приверженность «моральной, религиозной и гуманитарной позиции» в отношении палестинцев.

В субботу американские и британские войска нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Удары были нанесены по 36 целям в 13 разных местах в Йемене.

По данным хуситов, за несколько часов было нанесено 48 ударов по столице Сане и другим населенным пунктам страны. О жертвах пока не сообщается.

В ответ хуситы начали выпускать в сторону Израиля дроны и ракеты, большинство которых были перехвачены.

В заявлении, опубликованном Центральным командованием США (Centcom), отмечается, что ракеты представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

В заявлении Centcom сказано также, что совместная операция в субботу была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням мирных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов», — говорится далее в заявлении.

США и Великобритания начали серию ударов по объектам хуситов в прошлом месяце из-за продолжающихся нападений на корабли в Красном море.

С тех пор удары США осуществляются регулярно. В четверг силы США сбили беспилотник хуситов в Аденском заливе, а также беспилотный катер и две противокорабельные баллистические ракеты.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, фундаментально ситуация в регионе, похоже, не изменилась. Вашингтон отреагировал, нанеся ответный удар после убийства американских военнослужащих, но по-прежнему дает понять, что не хочет дальнейшей эскалации.

Похожее настроение и в Тегеране — оттуда звучат гневные слова, но не более того. Иран даже не ответил угрозами, лишь обвинил США в усложнении стратегической ситуации в регионе.

Бенджамин Радд, старший научный сотрудник Центра международных отношений Калифорнийского университета, в интервью Би-би-си сказал, что если Иран решит «прекратить финансирование, обучение и поставки разведданных, материально-технической поддержки и оружия хуситам, то эти атаки прекратятся — просто и легко».

Пока же, как отмечают наблюдатели, американские удары по позициям хуситов не достигают своей главной цели — судоходные компании в большинстве своем по-прежнему не рискуют отправлять грузовые суда через Красное море.

Хуситы атакуют торговые суда в Красном море с ноября. Ежегодно через Красное море проходит около 15% мирового товарооборота на сумму более 1 трлн долларов. Многие судоходные компании стали избегать этот район и используют вместо него более длинный маршрут вокруг африканского континента.

Ситуация накаляется

Джереми Боуэн

Международный редактор Би-би-си, Иерусалим

Это очередной раунд ударов по хуситам в Йемене, которые атакуют суда в Красном море.

Думаю, это еще раз дает понять, что Британия, Америка и их союзники не хотят, чтобы хуситы это делали.

Однако за эти годы мне довелось много общаться с хуситами, и я уверен, что их это не остановит. Наоборот, они попытаются ответить на удары новыми атаками.

Но после американских ударов по проиранским целям в Сирии и Ираке это вызвало новую волну беспокойства по поводу того, что эта региональная война станет еще более горячей и опасной, и насколько ее можно контролировать.

Я не думаю, что кто-то может контролировать скорость, с которой это происходит.

Не забывайте: война — дело грязное, всякое случается.

Возможно, цели и методы удара были тщательно выверены, но он может привести к ответным действиям, или поразить не ту цель, или убить больше людей, чем ожидалось, — и напряженность снова нарастает.

Я думаю (и это подтверждают многие западные чиновники, с которыми я разговаривал), что во многом это связано с войной в Газе.

Если в Газе удастся прекратить огонь, это может охладить регион. Но пока война продолжается — пока палестинцев продолжают убивать, а ХАМАС продолжает удерживать израильских заложников, — ситуация в регионе нагревается все сильнее.

И это, конечно, должно беспокоить всех.

Трамп молчит

Вероятный соперник Байдена на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп до сих пор хранит молчание по поводу ударов США. В соцсетях он продолжал нападки на своего последнего оставшегося соперника от Республиканской партии Никки Хейли, которая работала при нем послом в ООН.

Как выразилось издание Politico, «Трамп, похоже, застрял между своей склонностью выглядеть жестче, чем Байден, и своим желанием просто уйти из региона».

Республиканцы критикуют Байдена в основном за то, что ответные меры США запаздывают, а также за то, что Вашингтон заранее «телеграфировал» свои планы Ирану.

Во время своего президентства Трамп приказал убить генерала Касема Сулеймани, командовавшего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции.

Он также приказал американским войскам вывести войска из северной Сирии.

Администрация Байдена дала понять, что планов по сокращению присутствия США в регионе нет, а в марте контролируемая республиканцами Палата представителей проголосовала против законопроекта, который предписывал бы вывести войска из Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059058-glava-mid-britanii-iran-otvetit-za-deystviya-podderzhivaemyh-im-gruppirovok/

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