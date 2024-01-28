Израиль заявил, что сотрудники одного из агентств ООН могут быть причастны к атакам ХАМАС

Власти Израиля сообщили, что подозревают сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в причастности к атакам ХАМАС 7 октября прошлого года.

Как пишет РИА Новости, БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и приняло решение расторгнуть с ними контракты.

После этого США и Канада на фоне опасений в связи с возможной причастностью сотрудников БАПОР к атакам ХАМАС заявили, что приостанавливают выделение агентству дополнительного финансирования.

Такое же решение приняли власти Великобритании.

По данным с официального сайта британского МИДа, Великобритания временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, расследуются данные обвинения.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что все сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), вовлеченные в акты терроризма, будут наказаны.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование. Секретариат готов сотрудничать с компетентными органами, способными осуществлять судебное преследование лиц", – указал Гутерриш.

По его словам, БАПОР также объявило 17 января о проведении полной независимой проверки организации, управление службы внутреннего надзора ООН также незамедлительно начало расследование.

"Из двенадцати причастных к делу девять человек были немедленно идентифицированы и уволены генеральным комиссаром БАПОР Филиппе Лаззарини, один погиб, а личности двух других устанавливаются", – заявил генсек ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.