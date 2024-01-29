Трое военнослужащих США убиты, десятки ранены при ударе дрона на границе Иордании и Сирии

Американские военные сообщили, что в результате удара беспилотника по территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией, были убиты три военнослужащих США. По данным американских СМИ, до 34 военных получили ранения или были контужены.

Президент США Джо Байден сказал, что нападение осуществили вооруженные группы, которых поддерживает Иран.

«Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — отметил он.

«Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужным», — добавил Байден.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Имена убитых и раненых американских военных пока не обнародованы. Сейчас о произошедшем информируют членов их семей.

Неназванные представители Пентагона сказали агентству Reuters, что некоторые раненые военнослужащие были эвакуированы с базы для дальнейшего лечения, а остальных проверяют на возможные мозговые травмы.

Ранее сообщалось о 25 раненых, однако позже американские источники стали писать о 34 военных США, которые были эвакуированы и сейчас проходят медицинское обследование, чтобы выявить возможные повреждения, в том числе контузии.

Источники Reuters также подчеркнули, что беспилотник упал рано утром возле казармы, где жили военные, чем и объясняется большое число пострадавших.

Белый дом сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники доложили Байдену об атаке в воскресенье утром.

Это первый случай гибели военных США на Ближнем Востоке с 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.

Однако ранее ВМС США объявили погибшими двух морских пехотинцев, которые пропали во время проведения операции у берегов Сомали. Они участвовали в захвате нелегальных вооружений, перевозимых из Ирана в Йемен. Позднее Центральное командование США заявило, что в ходе этой операции были изъяты компоненты баллистических и крылатых ракет.

Противоречивые данные о месте удара

Американские СМИ, в том числе и телекомпания, CBS, сообщают, что нападение было совершено на авиабазу «Tower 22», которая находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией.

Площадь участка, занимаемого базой, составляет примерно 700 метров с востока на запад и 900 метров с севера на юг. На нем расположены более 70 зданий.

На базе нет взлетно-посадочной полосы, но на последних доступных Би-би-си изображениях с высоким разрешением видны места для как минимум девяти вертолетов, семь из которых были заняты с июня по октябрь 2023 года.

Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, «Tower 22», находится прямо через границу от гораздо более крупной американской базы в Эт-Танфе, на юго-востоке Сирии.

Представитель Иордании ранее заявил, что нападение произошло в самом Эт-Танфе, а не на иорданской стороне.

Американцы работают на секретной базе Эт-Танф с 2016 года (когда активно продолжалась военная кампания против радикальной группировки «Исламское государство», признанной террористической и запрещенной во многих странах мира, включая Россию).

Наш корреспондент продолжает, что на этой базе расквартированы от 100 до 200 американских военнослужащих, проводящих операции по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

О «Tower 22» американские военные говорят, что она осуществляет вспомогательные операции для иорданских властей, но, вероятнее всего, тесно сотрудничает с близлежащей базой в Эт-Танфе.

В середине октября в результате атаки беспилотника по Эт-Танфу серьезно пострадал один американский военнослужащий.

Это не первое подобное нападение на американские объекты, но впервые с 7 октября оно произошло на территории Иордании, пишет Пол Адамс.

Пока также неясны прямые мотивы этого нападения. Оно может быть эскалацией действий проиранских группировок в Сирии — или же следствием удара иорданских ВВС по юго-западу Сирии 10 дней назад. Этот удар был совершен в ходе операции по борьбе с наркотиками.

Рост напряженности в регионе

В Иордании — стране, которая является тесным союзником США, — размещены несколько американских военных баз. По подсчетам, там находятся около 3 тыс. военнослужащих США.

Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Особенно часто это начало происходить после начала войны в секторе Газа, которая усугубила напряженность по всему региону.

США и Великобритания также наносят удары по йеменскому движению хуситов, поддерживаемому Ираном, в ответ на его ракетные атаки и удары беспилотников по судам в Красном море и Аденском заливе.

За последние недели Иран нанес ряд ракетных ударов по целям в Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой «Исламское государство» или с Израилем.

Тегеран также обвинил Израиль, близким союзником которого являются США, в нанесении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли пять высокопоставленных сотрудников иранских сил безопасности.