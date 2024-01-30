"Мяч на стороне ХАМАС". Израиль согласен с новым предложением посредников о прекращении огня в Газе

Во вторник глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка получила предложение от посредников о новом прекращении огня в войне с Израилем, и он намерен обсудить этот вопрос в ходе его предстоящего визита в Каир.

В минувшее воскресенье в Париже прошли переговоры представителей США, Катара, Египта и Израиля, по итогам которых госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что шансы на заключение очередного соглашения о приостановке боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников весьма высоки.

"Проведена очень важная, продуктивная работа. И есть некоторая реальная надежда на будущее, — сказал Блинкен журналистам. — ХАМАС придется принимать собственные решения. Я могу просто сказать, что среди вовлеченных стран существует твердое согласие в отношении того, что это хорошее и сильное предложение".

На чем основан оптимизм Вашингтона, пока неясно. Ранее лидеры ХАМАС заявляли, что их цель — полное прекращение израильской военной кампании, а не временное перемирие.

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает боевые действия в секторе Газа. Израильские власти неоднократно заявляли, что окончат кампанию только после полного уничтожения ХАМАС.

"Израиль готов к оперативной паузе ради освобождения заложников. Разумеется, сначала ХАМАС должен дать свое согласие их отпустить. Если это произойдет, Израиль воспользуется возможностью вернуть своих граждан домой. Мяч на стороне ХАМАС", — заявил накануне Марк Регев, советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Резкий Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Leon Neal/Getty Images

Параллельно с решением текущей ситуации международные посредники в палестино-израильском конфликте обсуждают вопросы будущего устройства региона.

В середине января премьер-министр Израиля Нетаньяху публично отверг идею создания палестинского государства после завершения конфликта в секторе Газа.

При этом именно этот сценарий считают самым желаемым и приемлемым ближайшие союзники Израиля — США и Великобритания.

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон во вторник намекнул, что Лондон готов приблизить момент официального признания палестинского государства.

Он заявил, что ради мира на Ближнем Востоке палестинскому народу необходимо обозначить политические горизонты, к которым он мог бы стремиться.

По его словам, на Великобритании лежит ответственность определить, каким будет палестинское государство, и продемонстрировать "необратимый прогресс на пути к осуществлению стратегии двух государств для двух народов".

"Когда это произойдет, мы — вместе с союзниками — рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций", — сказал Кэмерон, выступая на заседании Совета Консервативной партии по делам Ближнего Востока.

Он также выразил разочарование в связи с тем, что Израиль, по его мнению, играет роль в тех трудностях, с которыми сталкиваются союзники при доставке гуманитарной помощи в Газу.

По его словам, последние 30 лет стали провальными для Израиля в сфере обеспечения безопасности его граждан. Только признав этот провал, можно будет достичь мира и прогресса в регионе, подчеркнул глава Форин-офиса.

Позднее во вторник Кэмерон вылетит на Ближний Восток со своим четвертым визитом после его назначения на пост министра иностранных дел в ноябре прошлого года.

Его риторика вызывает недоумение у многих экспертов. По их мнению, она не совсем свойственна ни Британии в целом как союзнику Израиля, ни правительству консерваторов.

США придерживаются более умеренной позиции. Вашингтон также неоднократно заявлял, что создание палестинского государства — наиболее предпочтительное развитие событий на Ближнем Востоке, но при этом последнее слово должно оставаться за Израилем.

Рейд израильского спецназа

По последним данным палестинской стороны, за прошедшие 24 часа в секторе Газа погибли более 200 человек.

Министерство здравоохранения Газы находится под контролем ХАМАС, и предоставляемые им цифры нуждаются в независимой проверке.

Во вторник палестинские источники также сообщили, что в Дженине — городе на Западном берегу реки Иордан — трое молодых людей были убиты израильским спецназом в штатском, ворвавшимся в здание больницы.

Израильская армия подтвердила, что трое убитых — братья Мухаммад и Бэзил Аль-Газави, и Мухаммад Джаламна — принадлежали к террористической группировке, связанной с ХАМАС, однако подробности их устранения известны только со слов палестинцев.