"Сначала подумай – потом говори": Зеленский о словах Трампа про быстрое завершение войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередное заявление Дональда Трампа о том, что тот сможет завершить войну, если снова станет лидером США, пишет NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

На встрече с Международным медиасоветом в Давосе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа. Последний снова заявил о том, что остановит конфликт, если вернется в Белый дом.

"Трамп сказал: "Я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол переговоров".

Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – заявил Зеленский.

В последнем случае, как отметил украинский лидер, возможно, Россия сможет оккупировать Украину. А потом это приведет к тому, что РФ, по его словам, нападет на страну НАТО.

"То есть он (Трамп – прим. ред.) решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, если Украина потерпит поражение, Европа потеряет мощную армию континента. При этом Зеленский посоветовал "сначала подумать, а потом говорить".

"И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – резюмировал политик.

Отметим, что в ноябре прошлого года Трамп публично пообещал завершить войну в Украине за 24 часа. В ответ Зеленский пригласил его посетить страну. Также недавно на форуме в Давосе украинский лидер предостерег Запад от заморозки войны в его стране.

Тем временем недавно Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. После этого экс-губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в борьбе за пост президента США. Перед этим гонку покинул республиканец Вивек Рамасвами – самый молодой кандидат.

Сразу после победы в Айове Трамп предстал перед судом на Манхэттене, где слушалось дело по обвинению его в клевете.

К слову, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.