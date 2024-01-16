Президентскую гонку в США покинул самый молодой ее участник

Вивек Рамасвами, представляющий республиканцев, выбыл из президентских гонок в США. Об этом он сообщил выступая перед своими сторонниками в Айове, передает CNN.

Бизнесмен Вивек Рамасвами сходит с дистанции в борьбе за пост кандидата в президенты США. О завершении своей предвыборной кампании он сообщил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Айова, признав, что для него это было сложным решением.

Он также сообщил, что поддерживает в дальнейшей гонке Дональда Трампа.

"Ранее я позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой. Он получит мою полную поддержку на посту президента", - сказал он.

Накануне стало известно, что американский штат Айова снова оказался в центре американской политики: в понедельник здесь началось внутрипартийное голосование избирателей-республиканцев (кокусы). И в этом голосовании, как пишет РБК, после подсчета более чем 95% голосов наибольшее их количество получил Трамп (55,8%). За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис (23,1%) и бывшая посол США в ООН Никки Хейли (20,8%).

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

По информации , от Республиканской партии свои кандидатуры на выборы президента выдвинули:

Дональд Трамп;

губернатор Флориды Рон ДеСантис;

бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли;

предприниматель и писатель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, ранее также выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, как сообщал РБК, несколько дней назад также выбыл из президентской гонки.

Вивек Рамасвами, по информации уже упомянутого выше РБК, - предприниматель индийского происхождения, миллионер и самый молодой в истории претендент на номинацию на пост президента США от Республиканской партии.

Рамасвами поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам и считает, что украинский конфликт не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона.