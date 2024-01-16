Зеленский на форуме в Давосе предостерег Запад от заморозки войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что замораживание войны не станет ее окончанием, а российского президента Владимира Путина назвал «хищником, которого не устраивают замороженные продукты».

«Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса – тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин – хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами», – сказал Зеленский, отметив, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова.

Президент Украины также заявил, что длительные призывы западных стран «не эскалировать» ситуацию привели к потере времени и возможностей, а также гибели многих опытных украинских солдат, которые воевали с 2014 года.

«Мы просили новые виды вооружений, а в ответ слышали: "не эскалируйте". Но потом оружие поступило, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО – в ответ снова было "не эскалируйте". Но возмездие в тот момент могло бы многому научить Россию и придало бы Западу необходимую уверенность. Мы говорили о блокировании транзита санкционных товаров в Калининград, но ответ был: "не эскалируйте". Полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки», – заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Украина уже доказала, что может победить Россию на земле, на море и в небе. Он также отметил, что санкции против России были введены с опозданием в месяцы или даже годы, и напомнил, что в российских ракетах до сих пор используются западные компоненты.

«Как можно быть довольным санкциями против России или экспортными ограничениями, если они даже не блокируют ее ракетное производство? В каждой российской ракете есть критически важные компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете. И это факт. Конечно, я благодарен за каждый пакет санкций. […] Но приближение мира будет вознаграждением для всех тех, кто заботится о том, чтобы санкции работали на все 100%», – добавил Зеленский.

«Концентрация эмоций»

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

С первых фраз выступления Владимира Зеленского в Давосе я понял: я хочу перемотать его в конец и увидеть реакцию зала на этот спич.

Если задуматься, то в словах президента Украины не было ничего нового. Упреки Западу за его призывы «не эскалировать» ситуацию в начале большой войны. Призывы помочь ВСУ получить преимущество в воздухе (то есть скорее предоставить боевые самолеты). Требование усилить санкции против России и передать ее замороженные активы Киеву. Даже слова о том, что «этот год должен стать решающим». Это все уже звучало в заявлениях президента.

С первых минут его речи меня поразило другое. Как прямо и недвусмысленно, с каким чувством холодной злости он говорил о российском президенте Владимире Путине. Пожалуй, такой концентрации эмоций в адрес Путина я не слышал ни в одной речи украинского лидера. «Один человек украл [у человечества] как минимум 13 лет мира, заменив их болью и кризисами, которые влияют на весь мир» – это о нем, о Путине.

«Путин любит деньги больше всего […] Нам нужно, чтобы он проиграл. Нам нужно наконец развеять представление о том, что глобальное единство слабее, чем ненависть одного человека» – это тоже о нем.

Заочно отвечая на то и дело появляющиеся в западной прессе призывы «заморозить» украинский конфликт, Зеленский сказал: «Путин – это хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами», а в ответ на вопросы модератора после своей речи заявил: «Я не верю, что Путин изменится. На это способны только люди», сопроводив эти слова обезоруживающей улыбкой.

Или другая сентенция Зеленского – о том, что ни на этом свете, ни на на том «отдыхать спокойно» не будет ни сам Путин, ни его дети, ни внуки.

Настолько резкая риторика в моем представлении абсолютно контрастировала с площадкой, на которой она была озвучена. Это была главная сцена Давоса – тусовки самых серьезных людей мира, политических лидеров и финансовых воротил. Будем откровенными, среди гостей форума, слушающих Зеленского, наверняка было немало людей, искренне считающих, что договоренность с Путиным – безальтернативная часть «мирного плана» для Украины.

Как этот зал отреагирует на слова Зеленского, думал я.

Реакция присутствующих не оставила сомнений: посыл украинского президента был услышан. Провожая его со сцены, зал долго аплодировал стоя. И это, пожалуй, было моим главным впечатлением от выступления Зеленского в Давосе.

Разумеется, все это не означает, что уже завтра в Киев придут долгожданные транши западной помощи, без которых государство не сможет нормально функционировать, или что в украинском небе до конца недели появятся F-16.

Реакция Давоса на жесткие слова Зеленского показала, что мантры об усталости Запада от помощи Украине – это очень большое преувеличение. А среди сильных мира сего достаточно людей, которые будут стоя аплодировать, когда Владимира Путина и его политику будут называть угрозой глобальному миру. В нынешние сложные времена это уже немало.