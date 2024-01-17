В США из предвыборной гонки за пост президента выбыл еще один кандидат

Экс-губернатор штата Арканзаса Аса Хатчинсон отказался от участия в борьбе за пост президента США. Его решение связано с победой Дональда Трампа на выборах в штате Айова.

В заявлении, опубликованном им в соцсети X (бывший Twitter), говорится, что он решил отказаться от участия в президентских выборах.

"Я поздравляю Дональда Трампа с победой минувшим вечером в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в гонке и смогли заручиться поддержкой делегатов. Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас", – сообщил Хатчинсон.

Как сообщает CNN, по данным Республиканской партии Айовы, он занял шестое место на кокусах (собрания партийных активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата), набрав всего 191 голос.

"Моя позиция принципиального республиканца, который обладает опытом и говорит правду о фаворите гонки, не возымела успеха в Айове. Я поддерживаю кампанию, которую проводил. Я ответил на каждый вопрос, предупредил Республиканскую партию о рисках 2024 года и подарил надежду на будущее нашей страны", — заявил политик.

Также издание отмечает, что Хатчинсон был одним из немногих кандидатов в президенты, открыто критикующих Трампа, и призывал его выйти из гонки на фоне его многочисленных юридических проблем. Он также утверждал, что бывший президент, которому предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам, может быть признан виновным в совершении уголовного преступления во время праймериз Республиканской партии, что может повергнуть партию в хаос.

"Но опросы показали, что многие из тех же избирателей-республиканцев, похоже, не испытывают большого интереса к кандидату, столь сильно настроенному против бывшего президента, который сохраняет мощную поддержку среди партийной базы. Хатчинсона, убежденного консерватора, освистали и осмеяли, когда он выступал на мероприятии, организованном прошлым летом протрамповской группой Turning Point USA", – пишет издание.

Напомним, что американский штат Айова вновь оказался в центре американской политики — здесь в понедельник прошел сезон выборов кандидатов в президенты.

В этом голосовании, по результатам подсчета более 90% голосов, Трамп одерживает убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

После этого стало известно, что Вивек Рамасвами, представляющий республиканцев, выбыл из президентских гонок в США. Он также сообщил, что поддерживает в дальнейшей гонке Дональда Трампа.

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, ранее также выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, тоже выбыл из президентской гонки.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.