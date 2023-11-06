Зеленский пригласил Трампа, заявившего, что прекратит войну за 24 часа, в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Дональда Трампа о том, что тот способен завершить войну в его стране за 24 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

Недавно в интервью телеканалу NBC экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если выиграет предстоящие в 2024 году выборы главы государства, он закончит войну в Украине за 24 часа.

Как он собирается это делать, Трамп не уточнил, отметив, что иначе "потеряет все свои козыри". При этом, по словам 45-го главы Соединенных Штатов, он способен заключить "справедливую сделку для всех".

"Я бы сказал Путину определенные вещи. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", – заявил Трамп.

Лидер Украины Владимир Зеленский в свою очередь отреагировал на высказывание Трампа, предложив последнему для начала посетить его страну.

"Я приглашаю президента Трампа (в Украину – прим. ред.)", – сказал он.

По словам Зеленского, ему самому понадобится не более 24 минут, чтобы объяснить Трампу ошибочность собственных высказываний.

"Если он сможет прийти сюда, мне понадобится 24 минуты – да, 24 минуты, не более. Не больше 24 минут, чтобы объяснить экс-президенту Трампу, что за это время он не сможет справиться с войной. Он не может обеспечить мир из-за Путина", – сказал Зеленский.

Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский планирует провести выборы президента Украины 31 марта 2024 года.

Также добавим, что в конце сентября суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа и трех его сыновей виновными в мошенничестве. Сообщалось, что они предоставляли ложные финансовые отчеты около 10 лет.

Выборы президента США

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й глава государства, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет.

Недавно экс-вице-президент Майк Пенс отозвал свою кандидатуру в президентской гонке.

Таким образом, как писала 28 октября газета The New York Times, на пост главы США претендовали пока что 15 человек – 9 республиканцев, 4 демократа и 2 независимых кандидата.

Так, от демократов идут:

действующий президент США Джо Байден;

автор книг по самосовершенствованию и бывший духовный наставник Опры Уинфри Марианна Уильямсон. Кстати, это ее вторая попытка баллотироваться;

ведущий ток-шоу Дженк Уйгур;

Дин Филипс.

От республиканцев заявки подали следующие лица:

Дональд Трамп;

бывший губернатор штата Южная Каролина и посол ООН при Трампе Никки Хейли;

предприниматель-мультимиллионер и писатель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон;

глава фирмы и пастор одной из техасских церквей Райан Бинкли;

сенатор Тим Скотт;

губернатор Флориды Рон ДеСантис;

экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;

губернатор Северной Дакоты Даг Бургум.

Независимые кандидаты: