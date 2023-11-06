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Зеленский пригласил Трампа, заявившего, что прекратит войну за 24 часа, в Украину

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Дональда Трампа о том, что тот способен завершить войну в его стране за 24 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

Недавно в интервью телеканалу NBC экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если выиграет предстоящие в 2024 году выборы главы государства, он закончит войну в Украине за 24 часа.

Как он собирается это делать, Трамп не уточнил, отметив, что иначе "потеряет все свои козыри". При этом, по словам 45-го главы Соединенных Штатов, он способен заключить "справедливую сделку для всех".

"Я бы сказал Путину определенные вещи. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", – заявил Трамп.

Лидер Украины Владимир Зеленский в свою очередь отреагировал на высказывание Трампа, предложив последнему для начала посетить его страну.

"Я приглашаю президента Трампа (в Украину – прим. ред.)", – сказал он.

По словам Зеленского, ему самому понадобится не более 24 минут, чтобы объяснить Трампу ошибочность собственных высказываний.

"Если он сможет прийти сюда, мне понадобится 24 минуты – да, 24 минуты, не более. Не больше 24 минут, чтобы объяснить экс-президенту Трампу, что за это время он не сможет справиться с войной. Он не может обеспечить мир из-за Путина", – сказал Зеленский.

Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский планирует провести выборы президента Украины 31 марта 2024 года.

Также добавим, что в конце сентября суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа и трех его сыновей виновными в мошенничестве. Сообщалось, что они предоставляли ложные финансовые отчеты около 10 лет.

Выборы президента США

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й глава государства, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет.

Недавно экс-вице-президент Майк Пенс отозвал свою кандидатуру в президентской гонке.

Таким образом, как писала 28 октября газета The New York Times, на пост главы США претендовали пока что 15 человек – 9 республиканцев, 4 демократа и 2 независимых кандидата.

Так, от демократов идут:

  • действующий президент США Джо Байден;
  • автор книг по самосовершенствованию и бывший духовный наставник Опры Уинфри Марианна Уильямсон. Кстати, это ее вторая попытка баллотироваться;
  • ведущий ток-шоу Дженк Уйгур;
  • Дин Филипс.

От республиканцев заявки подали следующие лица:

  • Дональд Трамп;
  • бывший губернатор штата Южная Каролина и посол ООН при Трампе Никки Хейли;
  • предприниматель-мультимиллионер и писатель Вивек Рамасвами;
  • экс-губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон;
  • глава фирмы и пастор одной из техасских церквей Райан Бинкли;
  • сенатор Тим Скотт;
  • губернатор Флориды Рон ДеСантис;
  • экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
  • губернатор Северной Дакоты Даг Бургум.

Независимые кандидаты:

  • племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший;
  • Корнел Уэст – профессор философии в Теологической семинарии Союза, преподавал в Йельском, Принстонском и Гарвардском университетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044345-zelenskiy-priglasil-trampa-zayavivshego-chto-prekratit-voynu-za-24-chasa-v-ukrainu/

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