Рада забраковала законопроект о мобилизации украинцев. Что он предусматривал и как его изменят

Депутаты Верховной Рады Украины решили не выносить на голосование правительственный законопроект о новых правилах мобилизации. После консультаций с военным руководством страны его отправили авторам на доработку.

Теперь правительство должно изменить наиболее скандальные нормы законопроекта с учетом замечаний, а потом снова внести документ в парламент.

В четверг вечером, уже после того, как стало известно о решении депутатов, министр обороны Украины Рустем Умеров в своем фейсбуке, что правительство уже подготовило новый проект закона о мобилизации с учетом предложений парламента и его в ближайшее время внесут в Раду.

"Нашим воинам нужна ротация и отпуска. Нашим воинам нужна возможность восстановиться. Наши воины имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь", — пишет Умеров. Он добавляет, что законопроект установит "четкий срок службы по мобилизации".

Переговоры относительно судьбы законопроекта продолжались несколько дней. До последнего не было ясно, будет ли Рада принимать его хотя бы в первом чтении, или забракует совсем.

Днем 11 января глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что по итогам заседания согласительного совета парламента и закрытого совещания с военным руководством документ все же решили отправить авторам, то есть в Кабмину.

В правительство также передадут предложения комитетов Рады и рабочих групп.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Некоторые положения прямо нарушают права человека, некоторые не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", — написал Арахамия.

При этом он подчеркнул, что все политические силы в парламенте "поняли и поддерживают необходимость мобилизации".

Теперь парламент сможет вернуться к законопроекту не раньше февраля, когда соберется снова.

Что предусматривал правительственный законопроект?

Правительственный законопроект о новых правилах мобилизации и нововведениях в военной службе зарегистрировали в Раде в Рождество, 25 декабря.

Вокруг него сразу же развернулись дискуссии. Он вызвал немало критики, причем как со стороны оппозиции, так и от представителей власти. В парламент внесли сразу четыре альтернативных проекта.

Главная цель правительственной инициативы — упростить и сделать более эффективной мобилизацию в армию в условиях, когда война с Россией затягивается, а Украина нуждается в большем количестве ресурсов.

В частности, президент Владимир Зеленский говорил, что в следующем году ВСУ будут нужны 450-500 тысяч новобранцев.

Главные предложения в отношении новых правил мобилизации в правительственном законопроекте были такими:

Снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

Разрешить мобилизацию инвалидов 3-й группы и отменить понятие "ограниченно годен к службе".

Ввести понятие "электронного кабинета призывника". Если документ примут, все потенциальные призывники в Украине и за рубежом будут иметь 30 дней, чтобы онлайн или лично в военкомате (сейчас они носят название "Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК)" уточнить свои данные, в том числе адрес.

Упростить процедуру вручения повестки. Согласно предложениям, ее смогут вручать как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Лично повестку могут вручить как представители ТЦК, так и полицейские, в том числе в любом общественном месте.

Все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию работника военкомата или полицейского. Нарушителей смогут задерживать для составления протокола и для установления личности.

Запретить украинцам за рубежом получать некоторые консульские услуги (например, оформлять новые загранпаспорта) без военно-учетных документов.

Ограничить право на отсрочку мобилизации для студентов, государственных служащих, опекунов недееспособных лиц и людей с инвалидностью.

Ввести более строгие санкции для уклонистов, позволив ТЦК вносить их в Единый реестр должников (запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав на управление транспортным средством и т. д.).

Отдельно законопроект также предлагал изменить некоторые подходы к службе, в том числе он впервые предлагает ввести демобилизацию для военных, которые служат с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

Среди таких предложений:

Отменить срочную службу и вместо нее ввести "базовую военную службу" для граждан от 18 до 25 лет.

Предусмотреть право на демобилизацию для освобожденных из плена и военных, имеющих первую и вторую группу инвалидности.

Предусмотреть право на демобилизацию для тех, кто непрерывно прослужил в армии во время военного положения в течение последних 36 месяцев.

Дискуссии и наиболее спорные положения

Вопросы и претензии к правительственному законопроекту посыпались сразу после публикации.

Чаще всего звучало обвинение в "неконституционности". В частности, в том, что документ противоречит базовым правам человека, которые гарантированы основным законом.

Об этом заявили в оппозиции. Это признают также представители власти.

Больше всего претензий вызвали положения о санкциях к уклонистам. Например, ограничение права распоряжаться собственным имуществом, управлять автомобилем и тому подобное.

"Если человек официально владеет, например, домом, то мы не можем на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции", — объяснял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сопредседатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляла, что эти нормы не только нарушают права человека, но и "открывают пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК".

"По их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их "не увидел", — объясняла Геращенко.

Антикоррупционный комитет Рады, который готовил заключение по законопроекту, согласился, что эти положения содержат «коррупционные риски». Но не только они.

Комитет рекомендовал, в частности, отказаться от положения, по которому органы местного самоуправления должны "обеспечить прибытие" военнообязанных в ТЦК. По его мнению, принуждение к этому — не их компетенция и может "порождать произвол".

Но вопросов, требующих "тщательной доработки", в проекте значительно больше, подчеркивала глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

"В первую очередь — по преодолению коррупции в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки", — объясняет она.

Немало претензий было к законопроекту и в профильном комитете Рады по вопросам нацбезопасности.

Дискуссия там продолжалась несколько дней, в том числе с участием представителей Минобороны и военного руководства.

Член комитета и представитель партии "Слуга народа" Федор Вениславский признал: по некоторым моментам военные и депутаты так и не могли прийти к согласию.

По словам Вениславского, больше всего дискуссий вызвали положения об ограничении конституционных прав людей, которые уклоняются от мобилизации.

Он уверял, что норма, которая позволяет ТЦК по своему усмотрению вносить уклонистов в реестр должников, а значит, ограничивать в базовых правах, одобрения комитета не получит.

Депутат также заявил, что "уверен, что не пройдет" положение о разрешении мобилизации людей с инвалидностью. "Это точно не тот путь, по которому мы должны идти", — заявил он.

Комитет, по его словам, также против включения в законопроект положения о вручении электронных повесток.

Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев добавлял, что дискуссии велись в отношении проблемы демобилизации и снижения возраста мобилизации до 25 лет.

По его словам, нынешнее положение о демобилизации после 36 месяцев службы во время военного положения вызывает вопросы у Минобороны и Генштаба — они сейчас не могут предусмотреть свои возможности по замене опытных людей на линии фронта.

"Но это не значит, что мы не будем рассматривать какие-то альтернативные подходы. Возможно, будут разные подходы для тех, кто сейчас воюет в тылу, и тех, кто воюет на переднем крае", — предполагает депутат.

В офисе президента бурную дискуссию вокруг инициативы правительства считают адекватной.

"Это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно", — заявлял ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он говорил, что несмотря на "традиционные для Украины хейт, хайп, токсичность и скандалы", общество в конце концов увидит окончательную версию законопроекта, где будут "соответствующие правильные нормативные позиции".