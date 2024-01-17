Выиграв в Айове, Трамп опять в зале суда. На этот раз по делу о клевете

Экс-президент США Дональд Трамп сделал небольшой перерыв в предвыборной кампании, чтобы предстать перед судом на Манхэттене, где слушается дело по обвинению его в клевете.

Гражданский иск к Трампу из-за заявлений, сделанных в ее адрес в 2019 году, подала писательница Джин Кэрролл, с которой Трамп в прошлом году судился по делу о попытке изнасилования.

В зал были приглашены десятки потенциальных присяжных, поскольку судье предстояло решить, кто из них сможет непредвзято исполнять свои обязанности: почти все они были зарегистрированными избирателями на выборах 2016 и 2020 года, и двое из кандидатов на вопрос окружного судьи Льюиса Каплана, верит ли кто-то из них, что прошлые выборы были украдены у Трампа, ответили утвердительно.

Среди вопросов, которые задавал судья Каплан, были вполне очевидные, вроде "вносили ли вы деньги в фонды избирательных кампаний, приходили ли на митинги с участием Трампа и являетесь ли вы членом какой-либо политической партии". Но были и весьма необычные: "верите ли вы в теорию заговора QAnon" и "не принадлежите ли вы к какой-либо крайне правой боевой ячейке".

В итоге Каплан все же смог выбрать девять кандидатур, после чего в суд приступил к работе.

На этом процессе присяжные будут заседать анонимно, их будут привозить из суда и в суд скрытно, и судья Каплан даже предложил им в ходе обсуждений называть друг друга вымышленными именами. Обычно такие меры предосторожности предпринимаются на процессах по делам мафиозных картелей.

Джин Кэрролл. Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Это уже второй процесс, в основе которого лежат события 1996 года, когда, как утверждает писательница и журналистка Джин Кэрролл, она познакомилась с Трампом в нью-йоркском универмаге. Трамп якобы попросил ее примерить белье, которое он выбирал в подарок другой женщине. Она согласилась, после чего, согласно ее утверждениям, Трамп набросился на нее прямо в примерочной.

В мае 2023 года суд присяжных признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Джин Кэрролл. Присяжные тогда постановили, что Трамп домогался Кэрролл, но не насиловал ее, и суд предписал Трампу выплатить писательнице компенсацию в 5 млн долларов.

Экс-президент назвал всю историю ложью, а вердикт — позором и "величайшей охотой на ведьм". Он надеется отменить этот вердикт путем апелляции.

Кэрролл продолжила преследовать его в суде за диффамацию. Присяжным предстоит решить, "сколько денег Дональду Трампу придется заплатить за то, что он сделал. И сколько денег нужно, чтобы заставить его остановиться", — сказала, обращаясь к жюри, одна из защитниц истицы, Шон Кроули.

Судья Каплан, инструктируя присяжных, предписал им считать доказанным, что заявления Трампа о Джин Кэрролл, сделанные в июне 2019 года, ложные и клеветнические и Трамп знал о том, что они ложные или вероятно ложные, когда произнес их.

На прошлой неделе судья также сделал строгое предупреждение адвокатам Трампа, что ни он, ни его защитники не должны представлять никаких свидетельств или доводов, явно или неявно оспаривающих факт посягательства на истицу со стороны Трампа, либо утверждающих, что она сфабриковала свою версию событий или имела мотивы для этого.