Протестующие повредили забор Белого дома и напали на полицейских в Вашингтоне (видео)
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Вечером в субботу в столице США, Вашингтоне, прошли митинги в поддержку Палестины. Протестующие повредили несколько ограждений Белого дома. Часть сотрудников и журналистов переселили.
Как пишет издание "Голос Америки", несколько тысяч демонстрантов собрались в субботу напротив Белого дома, призывая к прекращению военных действий Израиля в Газе.
При этом по данным Fox News, некоторые заборы возле Белого дома были повреждены, из-за чего сотрудники и журналисты были "переселены". Тем не менее по данным Белого дома, Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде.
Ограждения оперативно восстановили.
Отмечается, что самой резиденции американского президента и прилегающим зданиям никакого урона нанесено не было.
Также начальник управления полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что некоторые офицеры подверглись нападению со стороны демонстрантов в парке Лафайет.
"Хотя большая часть демонстрации оставалась мирной, в парке Лафайет были случаи незаконного и деструктивного поведения. В том числе, в некоторых офицеров бросали предметы", – заявила она.
По ее словам, сейчас ведется расследование.
Как отмечает издание New York Post, протестующие швыряли в офицеров бутылки с водой и палки, отломанные от их палестинских флагов, а некоторые пытались перелезть через забор.
Ситуация на Ближнем Востоке
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.
Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.
Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.
Недавно Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055426-protestuyuschie-povredili-zabor-belogo-doma-i-napali-na-politseyskih-v-vashingtone-video/