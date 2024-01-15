Протестующие повредили забор Белого дома и напали на полицейских в Вашингтоне (видео)

Вечером в субботу в столице США, Вашингтоне, прошли митинги в поддержку Палестины. Протестующие повредили несколько ограждений Белого дома. Часть сотрудников и журналистов переселили.

Как пишет издание "Голос Америки", несколько тысяч демонстрантов собрались в субботу напротив Белого дома, призывая к прекращению военных действий Израиля в Газе.

При этом по данным Fox News, некоторые заборы возле Белого дома были повреждены, из-за чего сотрудники и журналисты были "переселены". Тем не менее по данным Белого дома, Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде.

Ограждения оперативно восстановили.

Отмечается, что самой резиденции американского президента и прилегающим зданиям никакого урона нанесено не было.

Также начальник управления полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что некоторые офицеры подверглись нападению со стороны демонстрантов в парке Лафайет.

"Хотя большая часть демонстрации оставалась мирной, в парке Лафайет были случаи незаконного и деструктивного поведения. В том числе, в некоторых офицеров бросали предметы", – заявила она.

По ее словам, сейчас ведется расследование.

Как отмечает издание New York Post, протестующие швыряли в офицеров бутылки с водой и палки, отломанные от их палестинских флагов, а некоторые пытались перелезть через забор.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Недавно Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.