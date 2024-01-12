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Что известно об ударах США и Британии по йеменским хуситам?

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Корабль
Корабль. Иллюстративное фото: pixabay.com

США и Великобритания, как и предупреждали, нанесли удары по хуситам в Йемене, чтобы предотвратить их новые атаки на суда в Красном море.

Поддержку Лондону и Вашингтону оказали также некоторые их союзники по коалиции.

В результате этих ударов в ночь с четверга на пятницу были поражены десятки целей, не обошлось и без жертв.

Хуситы заявили, что эти удары их не остановят, и они продолжат атаковать суда, перевозящие, как они утверждают, грузы в Израиль. Однако, по словам американцев, военные возможности хуситов в результате ударов были заметно ослаблены.

По каким целям наносились удары?

США заявили, что «нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана».

Среди этих целей Пентагон назвал радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.

Удары были нанесены по столице Йемене Сане, которая находится под контролем хуситов, а также по портовому городу Худайда и позициям хуситов в провинции Саада на северо-западе страны.

Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому в Аббсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадке для запуска беспилотников в Бани.

По словам представителя хуситов, в общей сложности было нанесено 72 удара.

Есть ли жертвы?

В результате налета пятеро хуситов были убиты и шестеро получили ранения, сообщил их представитель. В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам с применением высокоточного оружия.

Какое именно оружие применили США и Великобритания?

Основной удар был нанесен военной авиацией с американского авианосца в Красном море и авиабаз, расположенных в регионе.

Американские военные корабли применили крылатые ракеты Tomahawk с GPS-наведением, способные уклоняться от средств ПВО противника.

Хотя о конкретном числе примененных ракет не говорилось, США отметили, что выпустили по целям более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.

С британской стороны в операции приняли участие 4 многоцелевых истребителя Typhoon, поднятые с авиабазы на Кипре и оснащенные самонаводящимися бомбами. Сколько именно бомб было использовано, не уточняется.

Хотя в Красном море находятся два корабля Королевского ВМФ, ни один из них не предназначен для нанесения ударов по наземным целям, поэтому непосредственно в операции они не участвовали.

Как отреагировали на удар хуситы?

Хуситы утверждают, что наносят удары по судам в Красном море в ответ на действия израильских военных в Газе.

По их словам, любое судно, направляющееся в Израиль или связанное с ним, является законной целью. Однако при этом нападения часто осуществлялись на суда, никак с Израилем не связанные.

Что касается удара по самим хуситам, то их лидер Мохаммед аль-Бухайти заявил, что США и Великобритания скоро осознают, что совершили «величайшую ошибку в своей истории».

«Америка и Британия совершили ошибку, начав войну с Йеменом, потому что они не извлекают уроков из прошлого», — написал он в соцсетях, добавив, что «у каждого человека в мире есть два выбора: встать на сторону жертв геноцида или присоединиться к тем, кто этот геноцид устраивает».

Другой представитель хуситов выразился в том духе, что США и Британия ошибаются, если думают, будто могут помешать Йемену поддерживать палестинцев.

Иран, оказывающий помощь хуситам, назвал удары по целям в Йемене «очевидным нарушением суверенитета Йемена и его территориальной целостности», а также нарушением международного права.

Как Байден и Сунак оправдывают удары?

По словам американского президента, удары стали «прямым ответом» на нападения хуситов в Красном море.

«Эти атаки ставят под угрозу американских военнослужащих, гражданских моряков и наших партнеров, угрожают торговле и свободе навигации», — заявил Джо Байден.

А британский премьер Риши Сунак отметил, что действия коалиции были «необходимыми и пропорциональными» для защиты мирового судоходства.

«Несмотря на многочисленные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали нападения в Красном море, в том числе и на британские и американские военные корабли на этой неделе», — напомнил он, добавив, что «так продолжаться не может».

Удары США и Великобритании поддержали партнеры по коалиции, в которую входят Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Южная Корея.

В своем совместном заявлении союзники подчеркнули, что удары по целям в Йемене были нанесены «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону».

«Эти высокоточные удары были направлены на то, чтобы разрушить и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни моряков разных стран на одном из самых важных морских путей в мире», — говорится в заявлении.

Что говорит Москва?

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Россия запросила на пятницу срочное заседание Совета Безопасности ООН «в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену».

Сама Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную и ничем не спровоцированную войну в Украине, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Минобороны России регулярно утверждает, что наносит удары высокоточным оружием якобы по военным объектам, при этом жертвами этих ударов становится и мирное население.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055152-chto-izvestno-ob-udarah-ssha-i-britanii-po-yemenskim-husitam/

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