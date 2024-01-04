The Times of Israel: Израиль обсуждал с Конго "добровольное" переселение жителей Газы

Правительство Израиля провело тайные переговоры с Конго и другими странами о "добровольном" переселении тысяч жителей сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Израиль тайно провел переговоры с несколькими странами о "добровольном" переселении жителей Газы.

"Конго будет готово принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими (странами – прим. ред.)", – сообщил источник издания.

При этом, по данным Всемирной продовольственной программы, в Конго высокий уровень неравенства, и 52,5% населения живет за чертой бедности.

Издание отмечает, что постепенно "добровольное" переселение жителей Газы становится практически "ключевым" направлением политики израильского правительства. Кроме того, некоторые министры для "добровольного" переселения палестинцев активно рекламируют Саудовскую Аравию, где они якобы смогут найти работу на строительных объектах.

В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что кабмин Израиля работает над облегчением добровольной миграции жителей Газы в другие страны.

"Наша проблема заключается в том, чтобы найти страны, готовые принять жителей Газы, и мы работаем над этим", – сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Между тем на этой неделе сообщалось, что Израиль начнет выводить своих солдат из сектора Газа на этой неделе. Часть из них сможет вернуться к своим семьям и гражданской жизни.