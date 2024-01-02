Израиль начнет вывод своих войск из сектора Газа

Израиль начнет выводить своих солдат из сектора Газа на этой неделе. Часть из них сможет вернуться обратно к своим семьям и гражданской жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что страна начнет выводить своих солдат из сектора Газа на этой неделе. Согласно заявлению ЦАХАЛ, две бригады, состоящие из резервистов, смогут вернуться к своим семьям и гражданской жизни.

К плановым занятиям вернутся три бригады, в которых готовят командиров отделений, армейских офицеров, а также бригада, в которой тренируют бронетанковый корпус.

В заявлении армии Израиля говорится, что этот шаг "значительно облегчит экономическое бремя" и позволит войскам "набраться сил для предстоящих боевых действий" в этом году.

Между тем в минувшую субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля в Газе находится на "самом высоком уровне и будет продолжаться в течение нескольких месяцев".

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.