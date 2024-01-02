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Выжившие в резне на фестивале Supernova подали в суд на армию Израиля

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Израильский солдат на месте после резни
Место, где проходил фестиваль. Фото: Leon Neal / Getty Images

42 человека, выживших во время резни на музыкальном фестивале в Израиле 7 октября, подали иск против Минобороны страны, ЦАХАЛа и других ответственных лиц, пишет NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

42 выживших при резне на музыкальном фестивале Supernova в Израиле 7 октября подали иск на 200 миллионов шекелей (56 миллионов долларов) в окружной суд Тель-Авива против службы безопасности "Шин-Бет", Армии обороны Израиля, полиции Израиля и Министерства обороны.

По словам истцов, трагедии можно было бы избежать, если бы вышеуказанные органы вовремя исполнили свои обязанности.

"Один-единственный телефонный звонок представителей ЦАХАЛа командиру, ответственному за вечеринку, с просьбой немедленно разогнать ее ввиду ожидаемой опасности мог бы спасти жизни и предотвратить физические и психические травмы сотен участников вечеринки, включая истцов. Халатность и грубый недосмотр не поддаются никакому объяснению", – говорится в иске.

В документе отмечается, что резня началась в 06:30 утра и завершилась примерно в 12:00.

"ХАМАС убил 364 участника вечеринки и похитил 40 человек в Газу, часть из которых была освобождена, а часть пропала без вести. Многие получили физические и психические травмы, в том числе и истцы", – говорится в иске.

Напомним, что фестиваль электронной музыки Supernova, на который съехались тысячи молодых людей, проходил в пустыне рядом с границей сектора Газа и был приурочен к еврейскому празднику Суккот. Там же произошло одно из первых нападений боевиков ХАМАС. На территории фестиваля волонтеры обнаружили не менее 260 тел.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053582-vyzhivshie-v-rezne-na-festivale-supernova-podali-v-sud-na-armiyu-izrailya/

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