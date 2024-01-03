Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута. ХАМАС подтвердил факт его гибели.

Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.

ХАМАС сообщил о гибели в результате взрыва еще двух своих командиров и четырех других членов организации, из чего вытекает, что всего погибло семь человек.

В заявлении ХАМАС называются имена двух погибших командиров "Бригад Аль-Кассам" (военного крыла движения): Самир Фенди и Аззам аль-Акра.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрыв в пригороде Бейрута преступлением. По его словам, это "преступление", которое "направлено на то, чтобы втянуть Ливан в новую фазу конфронтации с Израилем".

Израиль официально не признал свою причастность к взрыву. На это обстоятельство особо указал старший советник премьер-министра страны Марк Регев.

"Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству ХАМАС", — заявил Регев в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия находится в состоянии "высокой готовности к любому сценарию".

В чем опасность убийства лидера ХАМАС на территории "Хезболлы"

Анализ дипломатического обозревателя Би-би-си Пола Адамса

На первый взгляд, нет никаких сомнений в том, что ответственность за убийство Салеха аль-Арури несет Израиль.

Фраза "кто бы это ни сделал", которую употребил старший советник правительства страны Марк Регев в интервью MSNBC, была избыточной.

Когда он настаивал, что "это не было нападение на ливанское государство", становится ясно, что Израиль старается убедить мир, а особенно власти в Бейруте, что операция была составной частью конфликта с ХАМАС, а не проявлением какого-то более широкого вмешательства во внутренние дела Ливана.

Израильский посол в ООН Данни Данон и вовсе пренебрег фиговыми листками и поздравил военных и разведывательные службы своей страны.

Однако, хотя Израиль метил в одну очень конкретную цель, убийство одного из руководителей ХАМАС в ливанской столице явно несет в себе риски.

Убийство было совершено в Дание – оплоте "Хезболлы". Проигнорировать этот факт мощной шиитской группировке будет трудно.

В августе лидер "Хезболлы" Хассан Насралла предостерегал Израиль от покушений на ливанской территории и говорил, что в этом случае последует «жесткая реакция».

Перестрелки между Израилем и "Хезболлой" вдоль северной границы Израиля продолжаются не один месяц, но до сих пор эти стычки, хотя порой и приводили к человеческим жертвам, оставались ограниченными.

Еще в ноябре Насралла продолжал говорить, что происходящее в Газе – это "чисто палестинская битва". Убийство важного палестинского гостя у него на заднем дворе может означать, что теперь где-то вероятны какие-то ответные действия.

Кем был Салех аль-Арури

Аль-Арури было 57 лет. Помимо заместителя председателя полибюро ХАМАС, он был командиром-основателем "Бригад Аль-Кассам", военного крыла группировки.

Он участвовал в сделке, в результате которой в 2006 году более тысячи палестинских заключенных были освобождены в обмен на капрала ЦАХАЛ Гилада Шалита.

Аль-Арури также был тесно связан с Ираном и группировкой "Хезболла" в Ливане — шиитской мусульманской организацией, признанной террористической организацией западными государствами, Израилем, арабскими странами Персидского залива и Лигой арабских государств.

Он присоединился к ХАМАС в 1987 году, возглавил исламское студенческое движение и помог установить военное присутствие группировки на Западном Берегу.

До своей гибели он жил в Ливане.