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В Пакистане запретили празднование Нового года

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана. Фото: Aliraza Khatri's Photography/Getty Images

В Пакистане запретили праздновать Новый год в знак солидарности с палестинцами - об этом в ходе выступления заявил временный премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар, передает NUR.KZ со ссылкой на Geo.

Политик объявил в четверг, что все празднования, связанные с Новым годом, запрещены по всей стране.

Такое решение, по словам Какара, связано в тем, что Пакистан солидарен с палестинцами, которые, как заявил политик, столкнулись с жестокостью Израиля.

"Пакистанская нация находится в печальном состоянии, поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, правительство Пакистана приняло решение запретить все празднования, связанные с Новым годом", - сказал премьер.

Какар призвал пакистанцев скромно встретить первый рассвет 2024 года.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

На прошлой неделе власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053203-v-pakistane-zapretili-prazdnovanie-novogo-goda/

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