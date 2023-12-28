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Израиль пригрозил решительными действиями против "Хезболлы", если мир не вмешается

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Бенни Ганц
Бенни Ганц. Фото: Oren Ziv/AFP/Getty Images

Армия обороны Израиля перейдет к решительным действиям по ликвидации "Хезболлы" на границе с Ливаном, если обстрелы израильской территории оттуда не прекратятся, предупредил министр Бенни Ганц.

Он призвал международное сообщество и правительство Ливана остановить боевиков на северных границах Израиля, в противном случае это сделает ЦАХАЛ.

По его словам, время дипломатических решений истекает.

Ситуация на ливано-израильской границе значительно обострилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Если мир и ливанское правительство ничего не делают для предотвращения обстрелов жителей северных территорий Израиля и не отодвигают "Хезболлу" от границ, то это сделает ЦАХАЛ", – заявил Ганц в ходе пресс-конференции накануне вечером.

Бенни Ганц – генерал-лейтенант запаса Армии обороны Израиля, бывший министр обороны и глава Генштаба Израиля, а с октября 2023 года – министр без портфеля.

После масштабного теракта ХАМАС, в результате которого были убиты более 1200 человек и сотни оказались в заложниках, он вошел в чрезвычайный военный кабинет по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Обострение на севере

На этой неделе ракетные обстрелы израильских территорий со стороны Ливана участились. Также боевики все чаще используют военизированные дроны.

Ливанские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате израильского удара по городу Бинт аль-Джибейл погиб боец "Хезболлы" и два его родственника.

Бинт аль-Джибейл расположен на юге Ливана, в двух километрах от границы с Израилем. Город считается "южной столицей" "Хезболлы".

В заявлении "Хезболлы" говорится, что один из погибших – гражданин Австралии, который просто навещал свою семью. Группировка пытается обвинить Израиль в беспорядочных ударах, жертвами которых становятся мирные жители.

Израиль заявляет, что старается действовать точно. С момента обострения в Ливане погибли более ста человек, и подавляющее большинство из них – боевики.

Хотя жертвы среди гражданских тоже есть, в частности, с октября в результате израильских ударов погибли трое журналистов, работавших на юге Ливана.

С израильской стороны погибли как минимум девять военных и четверо гражданских, тысячи жителей северных районов Израиля эвакуированы вглубь страны.

"Хезболла" признана террористической организацией в странах Запада, Израиле, странах Персидского залива, ряде стран Азии и Латинской Америки, а также в большинстве стран, входящих в Лигу арабских государств.

Главным спонсором "Хезболлы" является Иран. Сирия и палестинские военизированные группировки полностью лояльны ей.

Руководство "Хезболлы" приветствовало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и заявило, что поддержит палестинских боевиков в борьбе против Израиля.

Тогда ожидалось, что "Хезболла" может открыть второй фронт на северных границах Израиля, но этого не произошло. Боевики ограничились эскалацией в приграничных районах, что в любом случае потребовало от Израиля дислокации дополнительных сил в этом районе.

Расширение операции в Газе

Основные силы ЦАХАЛ сосредоточены в секторе Газа.

Накануне Израиль заявил, что расширяет свою наземную операцию. Представитель офиса премьер-министра заявил в комментарии Би-би-си, что власти страны намерены достичь ранее заявленных целей: положить конец контролю ХАМАС на территории сектора и уничтожить военный потенциал группировки.

В израильском командовании сообщают, что ЦАХАЛ проник в подземную штаб-квартиру ХАМАС в Джабалии на севере Газы и нанес авиаудары по позициям боевиков в Хан-Юнисе на юге сектора.

В ООН озабочены тем, что в обоих городах расположены лагеря беженцев, заполненные людьми.

Представитель Всемирной организации здравоохранения рассказал Би-би-си, что тысячи человек по всему сектору ранены и психологически травмированы.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала израильских авиаударов погибли более 20 тысяч человек, в основном женщин и детей.

Израиль со своей стороны делает все возможное, чтобы мирные палестинцы могли вовремя эвакуироваться из наиболее опасных районов. Однако жертвы среди гражданского населения неизбежны, так как ХАМАС использует в качестве прикрытия гражданскую инфраструктуру: школы, больницы, жилые здания.

Ранее израильское командование заявило, что операция против ХАМАС может продлиться еще несколько месяцев.

Иран угрожает расплатой

В четверг духовный лидер Ирана Али Хаменеи возглавил молитву по военному советнику Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генералу Саиду Резе Мусави, который, как утверждает Тегеран, был убит в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску.

Накануне собравшиеся в самой почитаемой шиитской святыне в городе Наджаф скандировали: "Смерть Америке, смерть Израилю".

Власти Ирана заявили, что Мусави занимал в КСИР высокое положение, и Израиль заплатит за его смерть.

Израильские власти сообщения о смерти Мусави не комментировали.

ЦАХАЛ в течение многих лет наносит удары по связанным с Ираном целям в Сирии, а в последние месяцы, после начала войны между Израилем и ХАМАС, такие атаки стали более частыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053165-izrail-prigrozil-reshitelnymi-deystviyami-protiv-hezbolly-esli-mir-ne-vmeshaetsya/

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