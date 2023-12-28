Пентагон допустил начало еще одного конфликта на Ближнем Востоке

Глава Минобороны США Ллойд Остин допустил вероятность начала еще одного конфликта на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

Издание со ссылкой на Bloomberg передает, что власти США связывают активизацию хуситов в Красном море с нападениями шиитских повстанцев на американские военные базы в Сирии и Ираке.

Также отмечается, что, по предполагаемым данным, за этими нападениями может стоять Иран, что приводит к эскалации ситуации в регионе. Между тем власти исламской республики отрицают свою причастность.

"Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов", – сказал Ллойд Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что война Израиля с ХАМАС впервые за два с лишним месяца привела к масштабным перебоям в мировой торговле. Йеменские хуситы из солидарности с палестинцами обстреливали торговые суда, и в итоге у крупнейших международных судоходных компаний лопнуло терпение. Они поставили на паузу перевозку контейнеров, нефти, сжиженного газа и прочих грузов по главному торговому маршруту между Европой и Азией – через Красное море, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

В октябре США в ответ на атаки своих баз на Ближнем Востоке нанесли удары по объектам в Сирии. Кроме того, как выяснилось, Пентагон направит на Ближний Восток еще 900 своих военных.

Также в ноябре заместитель лидера ливанской радикальной группировки "Хезболла" заявил, что убийство Израилем мирных жителей в секторе Газа может спровоцировать эскалацию войны на Ближнем Востоке.

А министр иностранных дел Ирана, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН, заявил, что если убийства в Газе продолжатся, то пламя конфликта не пощадит никого.