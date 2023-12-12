США будут поставлять вооружение Израилю до полного уничтожения ХАМАС, заявил Байден

Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружение Израилю, пока еврейское государство полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС, передает ТАСС.

"Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они (Израиль) не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть очень осторожными", - сказал Байден на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.

Он предупредил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться из-за характера военных операций, проводимых Израилем.

"Мы не можем этого допустить", - отметил американский лидер.

При этом президент США подчеркнул, что страна продолжит отправлять гуманитарную помощь в сектор Газа.

Напомним, в середине октября Байден выступил с обращением к американцам по ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, призвав американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

В ноябре президент США Байден запросил у конгресса 105 млрд долларов. В эту сумму входит помощь Украине и Израилю. Позже стало известно о том, что в Сенате США не смогли прийти к единому мнению и не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Мы также писали о том, что президент США Джо Байден высказался о том, когда Израиль может прекратить военные действия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек, 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.