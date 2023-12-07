Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю

В Сенате США не смогли прийти к единому мнению и не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает РБК.

Как пишет издание, законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США.

Чтобы вынести вопрос на рассмотрение верхней палаты Конгресса, нужно было одобрение 60 сенаторов. 51 законодатель проголосовал "против", 49 - "за". Президент США Джо Байден назвал "абсолютным безумием" отказ согласовать этот пакет.

"Пакет расходов, направленных на обеспечение национальной безопасности Америки, общим объемом 106 млрд долларов, президент США Джо Байден представил в октябре. Он, в частности, предполагал выделение военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов, Израилю - в размере 14 млрд долларов, а также предоставление гуманитарной помощи на 9 млрд долларов в рамках этих конфликтов.

Помимо этого, 2 млрд долларов направляются на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 14 млрд долларов - на обеспечение безопасности на южной границе США", - пишет издание.

Отмечается также, что в рамках этого пакета администрация США предложила увеличить штат сотрудников миграционной службы для ускорения обработки заявлений на предоставление убежища, увеличить численность патрулей для борьбы с нелегальной миграцией и выделить средства штатам, содержащим центры приема мигрантов.

В итоге проект закона не прошел голосование, потому что демократы не смогли набрать достаточное количество голосов. Они имеют 51 место в сенате против 49 у республиканцев, но для одобрения пакета им необходимо было набрать 60 голосов, то есть заручиться поддержкой как минимум девяти республиканцев.

"Если бы сенат одобрил законопроект, он был бы передан на голосование в палату представителей (обычно законопроекты рассматриваются сначала нижней, потом верхней палатой конгресса, но сенат также может выступить с собственной инициативой - и тогда порядок меняется).

Поскольку палата представителей контролируется республиканцами, успех законопроекта в сенате не гарантирует его одобрения нижней палатой. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря", - говорится в сообщении издания.

В октябре президент США Джо Байден выступил из Овального кабинета с обращением к нации из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. В своем обращении Байден призвал американцев решительно поддержать Израиль и Украину.

Байден запросил у конгресса 105 млрд долларов на обеспечение безопасности для Украины, Израиля, Тайваня и южной границы Соединенных Штатов. Наибольшая сумма в этом пакете приходилась на украинскую сторону - более 61 млрд долларов. На Израиль из этой суммы хотели выделить 14,3 млрд долларов, 2 млрд долларов - на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чуть более 9 млрд долларов - на гуманитарную помощь.

Кроме того, 6,4 млрд долларов Белый дом запрашивал на финансирование пограничных операций в рамках борьбы с нелегальной миграцией на своей южной границе.

Позже в Белом доме заявили, что Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если палата представителей согласует его без учета интересов Украины.

В начале ноября стало известно, что США согласовали выделение Украине нового пакета помощи на 425 миллионов долларов. Сообщалось, что США передадут Украине со складов боеприпасы для противовоздушной обороны NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и теплую одежду, а также закупят средства борьбы с БПЛА. Стоимость пакета составила 125 млн долларов.

Помимо этого, США выделили еще 300 млн долларов для укрепления украинского ПВО в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).