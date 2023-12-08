25-летний сын экс-главы Генштаба армии Израиля погиб в секторе Газа

Во время боевых действий в секторе Газа погиб сын экс-начальника Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота — Галь Айзенкот, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Информацию о гибели Айзенкота официально подтвердили в пресс-службе армии Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что Галю Айзенкоту было 25 лет, он имел звание майора, погиб в боях на севере сектора Газа.

Его отец Гади Айзенкот, как пишет издание, имеет звание генерал-лейтенанта в запасе. Генштаб Армии обороны Израиля он возглавлял с 2015 по 2019 год.

Сейчас Айзенкот является членом военного кабинета министров.

Кроме того, вчера, 7 декабря, на юге Газы погиб 34-летний генерал-майор Йонатан Давид Дейч.

Всего с начала войны с палестинским движением ХАМАС погибли 1,3 тыс. израильтян.

А в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, по данным Минздрава Палестины на 7 декабря, погибли 16 456 человек, более 42 250 человек получили ранения.

Ранее СМИ сообщали, что в состав армии обороны Израиля входят дети и родственники президента и большинства министров Израиля.

Так, по данным израильских изданий, в секторе Газа воюют младший сын Нетаньяху, сын президента Израиля Ицхака Герцога, двое детей министра обороны, старшая дочь министра транспорта, 18-летний сын министра нацбезопасности и родные других членов правительства.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.