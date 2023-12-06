Отложить поездки в Казахстан и еще ряд стран рекомендовали израильтянам

Гражданам Израиля, выезжающим за границу, рекомендовали разумно выбирать пункты назначения. Власти опубликовали список стран с "высоким уровнем угрозы", перед NUR.KZ со ссылкой на Главное управление нацбезопасности Израиля.

В Главном управлении национальной безопасности Израиля заявили, что с начала операции "Железные мечи" Израиль проводит постоянную оценку ситуации безопасности за границей.

3 ноября 2023 года были опубликованы рекомендации по поведению израильтян за границей в и подчеркнута угроза в нескольких странах.

"Мы провели углубленный анализ всех стран и соответствующим образом скорректировали их уровни угрозы. В результате уровень угрозы в десятках стран изменился", — сообщили в управлении.

Уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность;

с рекомендацией проявлять повышенную осторожность; Уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повышен до уровня 3 с рекомендацией пересмотреть необходимость поездки в эти страны по несущественным поводам.

"Гражданам Израиля, выезжающим за границу, мы рекомендуем разумно выбирать пункты назначения, соблюдать меры предосторожности, где бы они ни находились, и анализировать свое поведение", — добавили в управлении.

Органы безопасности также подчеркнули, что с начала войны во многих странах наблюдается постоянный и значительный рост подстрекательств, попыток нападений и проявлений антисемитизма.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.