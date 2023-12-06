Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отложить поездки в Казахстан и еще ряд стран рекомендовали израильтянам

Опубликовано:

Девушка складывает вещи в чемодан
Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Гражданам Израиля, выезжающим за границу, рекомендовали разумно выбирать пункты назначения. Власти опубликовали список стран с "высоким уровнем угрозы", перед NUR.KZ со ссылкой на Главное управление нацбезопасности Израиля.

В Главном управлении национальной безопасности Израиля заявили, что с начала операции "Железные мечи" Израиль проводит постоянную оценку ситуации безопасности за границей.

3 ноября 2023 года были опубликованы рекомендации по поведению израильтян за границей в и подчеркнута угроза в нескольких странах.

"Мы провели углубленный анализ всех стран и соответствующим образом скорректировали их уровни угрозы. В результате уровень угрозы в десятках стран изменился", — сообщили в управлении.

  • Уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность;
  • Уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повышен до уровня 3 с рекомендацией пересмотреть необходимость поездки в эти страны по несущественным поводам.

"Гражданам Израиля, выезжающим за границу, мы рекомендуем разумно выбирать пункты назначения, соблюдать меры предосторожности, где бы они ни находились, и анализировать свое поведение", — добавили в управлении.

Органы безопасности также подчеркнули, что с начала войны во многих странах наблюдается постоянный и значительный рост подстрекательств, попыток нападений и проявлений антисемитизма.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049401-otlozhit-poezdki-v-kazahstan-i-esche-ryad-stran-rekomendovali-izrailtyanam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.