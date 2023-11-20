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СМИ: Дети и родственники президента и министров Израиля воюют в составе ЦАХАЛ

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Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Дети и родственники президента и большинства министров Израиля вошли в состав Армии обороны страны (ЦАХАЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на местное издание Ynet.

Как пишет издание, их призвали в армию как рядовых граждан страны, некоторые находятся в секторе Газа, а кто-то из них уже успел получить ранения.

По данным издания, на войне в составе ЦАХАЛ находятся:

  • младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху Авнер;
  • сын президента Ицхака Герцога, который воюет в Газе;
  • двое детей министра обороны Йоава Галанта;
  • семь членов семьи министра Бени Ганца, который в 2014 году занимал пост начальника штаба в операции "Несокрушимая скала", в том числе трое его сыновей и зять;
  • 21 родственник, в том числе братья и племянники члена партии Ганца, министра Хили Трупера;
  • двое сыновей министра Гади Айзенкота;
  • двое детей министра обороны Йоава Галанта завербованы;
  • сын министра социального обеспечения Яакова Марджи, воюющий с самого начала боевых действий;
  • старшая дочь министра транспорта Мири Регев служит офицером, а зять несет службу в боевых инженерных войсках в глубине сектора Газа;
  • дочь министра экономики Нира Барката, его братья и племянники;
  • двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
  • сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса, который служит на флоте;
  • все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
  • двое детей министра образования Йоава Киша, призванные в резерв;
  • двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера, при этом один уже служит, а второй проходит процедуру призыва. Кроме того, призваны также двое племянников министра;
  • два брата министра финансов Бецалеля Смотрича;
  • 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира находится в процессе призыва, а два его зятя сейчас служат в резерве: один – в Иудее и Самарии, второй – в секторе Газа;
  • восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк – четверо ее дочерей и четверо зятьев;
  • члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура, а те, кто не служат, помогают в качестве добровольцев. Один из родственников министра получил ранение в ходе боевых действий;
  • сын министра Ифат Шаши-Битон служит солдатом гвардии с первых дней войны;
  • сын и дочь министра юстиции Ярива Левина: сын призван, а дочь – рядовой солдат.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале прошлой недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Также ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046567-smi-deti-i-rodstvenniki-prezidenta-i-ministrov-izrailya-voyuyut-v-sostave-tsahal/

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