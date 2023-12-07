"Представляет опасность для мира": глава МИД Израиля жестко раскритиковал генсека ООН

Глава МИД Израиля Эли Коэн обрушился с критикой в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Критика министра связана с призывами генсека ООН о прекращении огня в Газе.

Ранее Гутерриш в письме председателю Совета безопасности ООН призвал Совбез не допустить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня. В ответ на это Коэн в своем блоге в соцсети X написал пост с критикой.

"Пребывание Гутерриша на этом посту представляет опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в Газе - это поддержка террористической организации ХАМАС и одобрение убийства пожилых людей, похищения младенцев и изнасилования женщин. Каждый, кто выступает за мир во всем мире, должен поддержать освобождение Газы от ХАМАС", - написал глава внешнеполитического ведомства Израиля.

Согласно Уставу ООН, статья 99 гласит о том, что генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

Напомним, что ранее, в октябре, израильские власти требовали отставки Гутерриша с поста Генсека ООН. Израиль гневно отреагировал на комментарии генсека ООН по поводу войны в Газе.