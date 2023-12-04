Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира батальона ХАМАС "Шати", причастного к атаке 7 октября. Об этом израильские военные сообщили в своем официальном Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Операция была проведена вместе с силами израильского управления по безопасности. По информации ЦАХАЛ, истребитель нанес удар и убил Хайтама Хуваджари, командира батальона "Шати" ХАМАС.

"Под его командованием террористы ХАМАС совершали вылазки на израильскую территорию 7 октября во время вторжения и массовых убийств на юге Израиля. Хуваджари также обеспечивал безопасность террористов ХАМАС в больнице Шифа и командовал силами ХАМАС, сражавшимися с солдатами ЦАХАЛ в районе Шати. Он также отвечал за проведение многочисленных террористических актов против израильтян", - говорится в сообщении израильской армии.

В ХАМАС пока не прокомментировали информацию о гибели Хуваджари.

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В итоге перемирие было объявлено - за это время ХАМАС передал Израилю десятки заложников.

1 декабря стороны заявили об окончании перемирия. Позже ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия. Армия обороны Израиля заявила о запущенных со стороны сектора Газа ракетах, а в ХАМАС заявили, что Израиль ударил по лагерям в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора.

Сегодня стало известно, что армия обороны Израиля расширила свою наземную операцию на территорию всего сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.