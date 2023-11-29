Илон Маск отказался ехать в Газу, заявив, что там "немного опасно"

Американский миллиардер Илон Маск в (бывший Twitter) отказался от приглашения ХАМАС посетить Газу. Приглашение прозвучало на фоне его поездки в Израиль, передает NUR.KZ.

Один из пользователей Х опубликовал пост от имени ХАМАС, в котором говорится, что палестинское движение приглашает Илона Маска посетить Газу, чтобы "увидеть масштабы разрушений, причиненных в результате израильской бомбардировки".

Маск ответил на публикацию.

"Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе пойдет на пользу всем сторонам", - написал миллиардер.

Отметим, предложения ХАМАС прозвучали на фоне поездки Илона Маска в Израиль: 27 ноября предприниматель вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху посетил израильский город Кфар-Азе, подвергшийся нападению ХАМАС в начале октября. Маск также встретился с семьями жертв ХАМАС.

Тогда же стало известно, что Израиль и Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Кархи.

Добавим, что в Израиль Илон Маск прилетел для того, чтобы опровергнуть обвинения в антисемитизме, которым он подвергся в середине ноября. Все началось с поста пользователя соцсети Х. Тот заявил, что евреи "нагнетают ненависть к белым".

Маск поддержал пользователя и упомянул Антидиффамационную лигу - американскую правозащитную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, заявив, что она "пропагандирует расизм в отношении белых людей".

За эти высказывания миллиардера в Сети обвинили в антисемитизме, однако сам Маск отрицает, что его твиты были именно такого характера. После разгоревшегося скандала многие крупные рекламодатели заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X, а заявления Маска осудили в Белом доме.