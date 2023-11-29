В ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю покинуть спорные территории
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Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот - голосование по резолюции прошло в рамках 78-й сессии, передает NUR.KZ.
Авторы резолюции (Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Ливан, Мавритания, Сирийская Арабская Республика и Тунис) потребовали, чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года.
По итогам голосования стран-участниц, за принятие резолюции проголосовала 91 страна, в том числе Казахстан. Воздержались 62 страны. Восемь проголосовали против.
Согласно Британской энциклопедии, Голанские высоты - холмистая местность, возвышающаяся на западе над долиной верхнего течения реки Иордан. До 1967 года эта территория входила в состав крайнего юго-запада Сирии, после чего оказалась под израильской военной оккупацией, а в декабре 1981 года Израиль в одностороннем порядке аннексировал удерживаемую им часть Голан. Название района происходит от библейского города-убежища Голан в Башане.
Добавим, что Дональд Трамп во время своего президентства признал Голанские высоты частью еврейского государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048101-v-oon-prinyali-rezolyutsiyu-s-prizyvom-k-izrailyu-pokinut-spornye-territorii/