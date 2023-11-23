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"Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны": Токаев о ситуации на Ближнем Востоке

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе и высказался о ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе сессии были обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подведены итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определены планы на предстоящий период. Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по вопросам глобальной повестки дня.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряженной складывается ситуация на евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

"В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН – UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", – сказал президент.

Также он заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии

"Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.

"Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь - направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", – напомнил глава нашего государства.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Во Дворце Независимости главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер во время приветствия нашего президента пошутил о погоде, которая установилась сегодня в Минске.

"Спасибо за погоду. Астанинская погода", – сказал Лукашенко, смеясь, Токаеву.

О поездке президента РК в Беларусь стало известно во вторник. Кроме того, завтра глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047340-nuzhno-ostanovitsya-poka-pozhar-voyny-ne-opalil-vse-strany-tokaev-o-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

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