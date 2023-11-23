Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (фото)

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Минске сегодня, 23 ноября.

Накануне первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров в кулуарах мажилиса рассказал, что Казахстан выходить из ОДКБ не собирается.

Добавим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.