Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (фото)
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Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Минске сегодня, 23 ноября.
Накануне первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров в кулуарах мажилиса рассказал, что Казахстан выходить из ОДКБ не собирается.
Добавим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047285-tokaev-pribyl-v-minsk-dlya-uchastiya-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb/