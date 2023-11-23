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30 лет независимости Казахстана

Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Во Дворце Независимости главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец Независимости, где его встретил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

О поездке президента РК в Беларусь стало известно во вторник. Кроме того, завтра глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно информации на сайте, направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047284-tokaeva-vstretil-lukashenko-vo-dvortse-nezavisimosti/

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