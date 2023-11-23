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"Будто мы кого-то боимся": Токаев раскритиковал частые заявления стран ОДКБ о растущих угрозах

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами – участниками Организации и далее противостоять этим вызовам.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий.

Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся.

Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников", – подчеркнул президент Казахстана.

Также Токаев отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Глава государства сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в ОДКБ.

Президент заявил, что наша страна нацелена на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Во Дворце Независимости главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер во время приветствия нашего президента пошутил о погоде, которая установилась сегодня в Минске.

"Спасибо за погоду. Астанинская погода", – сказал Лукашенко, смеясь, Токаеву.

Также глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе и высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

О поездке президента РК в Беларусь стало известно во вторник. Кроме того, завтра глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047339-budto-my-kogo-to-boimsya-tokaev-raskritikoval-chastye-zayavleniya-stran-odkb-o-rastuschih-ugrozah/

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