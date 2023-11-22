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Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с экс-главой США Дональдом Трампом его предложения по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. В ходе беседы украинскому лидеру напомнили, что Дональд Трамп не раз говорит о том, что у него якобы есть мирный план по конфликту в Украине.

В свою очередь Зеленский ответил, что готов выслушать экс-президента США.

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", - заявил он.

Отметим, не так давно Зеленский выступил против заморозки конфликта Украины с Россией. Он провел в Киеве встречу с журналистами из стран Африки, где заявил, что его страна не может позволить себе заморозить конфликт с Россией в условиях патовой ситуации, так как это будет означать незавершенность войны.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. Ранее о возможном диалоге высказывался Владимир Путин.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит план дезинформации, чтобы посеять раскол в украинском обществе и сместить президента. Украинский президент сообщил, что план получил название "Майдан 3".

Заявления Трампа по ситуации Украине

В январе этого года Трамп заявил, что, будь он президентом, смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки.

А в конце марта, выступая на митинге в Техасе, он пообещал "мгновенно остановить российское вторжение в Украину" в случае переизбрания президентом США.

"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", - заверил он, однако о том, как собирается это сделать, не сказал.

В начале этого года он также говорил, что, поддерживая Украину, Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046988-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-obsudit-s-trampom-ego-mirnyy-plan/

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