Дональд Трамп выступил на митинге в Техасе, пообещав закончить войну в Украине за 24 часа

Дональд Трамп. Фото: Al Drago/Bloomberg/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 25 марта, выступил на публике - впервые после своих заявлений о возможном аресте, прозвучавших неделю назад.

Выступая перед тысячами своих сторонников на митинге на аэродроме в Уэйко в Техасе, Трамп назвал расследование в Нью-Йорке по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс нецензурным словом.

"Окружной прокурор Нью-Йорка под эгидой и руководством "департамента несправедливости" в Вашингтоне расследует мое дело, которое не является ни преступлением, ни проступком, ни романом", - сказал он.

Трамп заявил, что вся его личная, финансовая и деловая жизнь была перевернута с ног на голову и препарирована, при этом, по его словам, он - самый невиновный человек в истории Соединенных Штатов.

"Я предотвращу Третью мировую войну"

Говоря о войне России против Украины, Трамп напомнил, что именно во время его президентства начались масштабные поставки вооружений Украине. "Я дал им сотни и сотни ракет Javelin", - сказал он, добавив, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь "подушки" - то есть нелетальное снаряжение.

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что будь он до сих пор в Белом доме, Путин бы так и не решился атаковать Украину, а сделал это только лишь видя слабость и нерешительность нынешнего американского президента.

"Стоило только мне уйти - можете назвать тогдашнюю катастрофу, как угодно, - они [россияне] тут же начали стягивать войска к границе [с Украиной]", - сказал Дональд Трамп.

После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Трамп сказал, что Путин "хочет отхватить кусок Украины". Сейчас же, по его словам, тот не остановится, пока не получит ее целиком.

В случае переизбрания Трамп пообещал мгновенно остановить российское вторжение в Украину. "Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", - заверил он, не углубляясь в подробности.

"Стоя здесь перед вами, я - единственный кандидат, который может сказать следующее: я предотвращу Третью мировую войну", - объявил экс-президент под шквал аплодисментов публики.

"Охота на ведьм против президента Трампа"

В течение последней недели Трамп размещал на своем сайте в социальных сетях все более угрожающие заявления о "смерти и разрушении" в случае предъявления ему обвинения. Однако в своей речи в Техасе он обошелся без мрачных прогнозов.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер, сам митинг больше походил на карнавальные предвыборные собрания президентской кампании Трампа в 2016 году.

Тысячи сторонников бывшего президента бродили по заставленному палатками полю, где покупали футболки с надписями "Бог, оружие и Трамп" и "Трамп победил".

Затем они собрались на асфальтированной площадке местного аэропорта и несколько часов ждали приземления личного самолета бывшего президента под песни АВВА, Фрэнка Синатры и Бона Джови.

Рок-звезда Тед Ньюджент исполнил версию национального гимна США, время от времени прерываясь для того, чтобы обложить площадными словами чиновников федерального правительства, по его словам, несправедливо сажающих в тюрьму сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий США 6 января 2021 года.

К собравшимся обратились и конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Джорджии - они высказали свое (не слишком лестное) мнение в адрес окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, который в ближайшие дни должен принять решение, предъявлять ли Трампу уголовные обвинения.

"Эта атака - вопиющее использование нашей судебной системы, призванное повлиять на президентскую гонку 2024 года, - сказала Грин. - Это не что иное, как охота на ведьм против президента Трампа, и он совершенно невиновен".

В преддверии митинга в Уэйко ряд СМИ и противников Трампа задавались вопросом, почему бывший президент проводит свой первый митинг кампании 2024 года в городе, где 30 лет назад федеральные власти и власти штата вступили в вооруженное противостояние с религиозной сектой "Ветвь Давидова", закончившееся гибелью 86 человек.

Однако вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил собравшимся, что выбрал Уэйко потому, что это "великий город".

Самолет президента прибыл рано вечером, совершив драматическую посадку на аэродром, ставшую отличительной чертой президентских кампаний Трампа 2016 и 2020 годов. Новый Trump Force One кружил над аэродромом под песню Danger Zone, ставшую популярной благодаря фильму Top Gun. Тем временем на сцене художник быстро нарисовал портрет бывшего президента, на котором тот выглядел довольно хмуро.

По мнению Энтони Зуркера, художник попал в точку: как бы красочно Трамп ни описывал свои достижения и какое бы светлое будущее ни прочил Америке под своим руководством, было ясно, что его юридические проблемы - и возможный арест - занимали его куда больше, чем предвыборные обещания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014090-donald-tramp-vystupil-na-mitinge-v-tehase-poobeschav-zakonchit-voynu-v-ukraine-za-24-chasa/