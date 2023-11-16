Кэмерон в Киеве пообещал Украине поддержку "столько, сколько потребуется"

Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, а с понедельника – министр иностранных дел, свой первый рабочий визит нанес в Украину, встретившись в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Лорд Кэмерон заверил президента Украины, что Великобритания будет продолжать оказывать Киеву моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

Зеленский поздравил Кэмерона с новой должностью и поблагодарил его за постоянную поддержку со стороны Великобритании.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир обращает внимание не только на ситуацию на поле боя в Украине", – сказал Зеленский, имея в виду ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Мы благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И мы рады, что вы приехали в Украину", – сказал он.

Зеленский разместил в социальных сетях короткую видеозапись встречи, во время которой слышно, как лорд Кэмерон говорит: "Я хотел, чтобы это был мой первый визит".

"Своим визитом я хочу сказать, что мы будем продолжать оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую и прежде всего военную поддержку, которая вам необходима – не только в этом и следующем году, но и столько, сколько потребуется", – сказал Кэмерон.

Бывший премьер-министр Великобритании добавил: "У меня были некоторые разногласия с Борисом Джонсоном, мы знаем друг друга уже 40 лет, но его поддержка вас была самым лучшим поступком, который он и его правительство совершили".

Как сообщил офис президента Украины, Зеленский высоко оценил оборонное сотрудничество с Великобританией, которое позволяет Вооруженным Силам Украины эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности, благодаря оружию большой дальности.

Зеленский назвал приоритетом укрепление украинской системы ПВО в преддверии зимы для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов.

Зеленский и Кэмерон также обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и продолжение работы альтернативного зернового коридора. Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за активную поддержку работы этого маршрута и совместные усилия по введению страхования проходящих по нему гражданских судов.

Собеседники согласовали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности, в контексте продвижения украинской формулы мира и выработки гарантий безопасности в рамках развития Совместной декларации о поддержке Украины, принятой "Группой семи" на саммите НАТО в Вильнюсе.

Особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержке Великобританией движения Украины к членству в НАТО.

Визит состоялся в среду, однако объявили об нем только в четверг. В связи со строгими мерами безопасности из-за войны подробности визитов иностранных высокопоставленных лиц в Украину часто разглашаются не сразу.