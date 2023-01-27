Трамп заявил, что мог бы договориться о прекращении войны в Украине за 24 часа

Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Экс-глава США Дональд Трамп на своей официальной странице в соцсети Truth Social написал о том, что, будь он президентом, смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки.

"Если бы я был президентом, российско-украинская война никогда бы не произошла. Но даже сейчас, будь я президентом, смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро обостряющейся войны в течение 24 часов.

Такая трагическая потеря человеческих жизней!" – заявил бывший президент Соединенных Штатов.

Ранее Трамп уже говорил, что хочет не только принять участие в переговорах между Россией и Украиной, но и возглавить процесс переговоров.

Он подчеркивал, что России и Украине необходимо заключить мирный договор.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", – написал он.

Проигранные выборы в 2020 году

Напомним, что Дональд Трамп занимал пост главы США с 2016 по 2020 годы.

В 2020 году он баллотировался на второй срок, но на выборах его обошел нынешний президент страны Джо Байден. Тем не менее, Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

6 января Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Джорджия. Политик пообещал не отдавать Белый дом избранному президенту Джо Байдену.

В этот же день сторонники экс-президента вышли на протесты в Вашингтоне, столице США. Они ворвались в Капитолий, а затем и в зал сената. Они требовали отменить результаты выборов. В результате произошедшего пострадали люди, несколько человек погибли.

Планы Трампа на выборы в 2024 году

В конце октября прошлого года, выступая перед своими сторонниками в Техасе, он намекнул на то, что может вновь принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Во время выступления Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.

"Я дважды выдвигался. Я победил дважды... Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны... Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", – заявил Трамп.

16 ноября стало известно, что экс-президент США подал документы для участия в президентской гонке.

Тем не менее в конце декабря спецкомитет Палаты представителей США опубликовал доклад о штурме Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году.

В докладе спецкомитет порекомендовал запретить бывшему президенту США Дональду Трампу вновь занимать пост главы государства. Кроме того, специалисты сочли возможным предъявить Трампу обвинения по четырем уголовным статьям, в том числе по подозрению в заговоре с целью нанесения вреда офицерам полиции и воспрепятствовании их деятельности, а также в подстрекательстве к мятежу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007059-tramp-zayavil-chto-mog-by-dogovoritsya-o-prekraschenii-voyny-v-ukraine-za-24-chasa/