Трамп заявил о близости третьей мировой войны из-за поддержки Байденом Украины

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что мир очень близок к глобальному вооруженному конфликту. По его словам, виноват в этом действующий американский лидер Джо Байден, передает CNN.

Как заявил Трамп в своей соцсети Truth Social, президент США Джо Байден своими действиями в поддержку Украины неосознанно подталкивает мир к войне.

"Если вы посмотрите и поймете, какие шаги предпринимает Байден в отношении Украины, он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной", – цитирует его издание.

Между тем бывший американский лидер пообещал "очистить Белый дом от всех разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне, Госдепартаменте и промышленном комплексе национальной безопасности".

Ранее Трамп неоднократно допускал развязывание третьей мировой войны из-за действий нынешнего президента США.

"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны - если кто не знает", – заявил он в конце января.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Джо Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Это первая поездка американского лидера в Украину с начала его президентского срока.

Позже стало известно, как готовилась секретная поездка американского президента в Украину. Так, Джо Байден сначала вылетел из США в Варшаву, а затем провел 10 часов в поезде, который направлялся в Киев.

Вернувшись в Польшу, Байден в своем выступлении подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремился установить контроль над ней.

Truth Social (TRUTH Social) – это соцсеть, созданная компанией бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG). На сайте Truth Social говорится, что соцсеть поощряет открытый, свободный и честный глобальный разговор без дискриминации по признаку политической идеологии.

Добавим, что, согласно информации на сайте Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), в настоящее время девять стран в мире обладают ядерным оружием – Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. При этом Россия и США отвечают за примерно 90% мирового арсенала, у каждой из этих стран около 5500 ядерных единиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010407-tramp-zayavil-o-blizosti-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-podderzhki-baydenom-ukrainy/