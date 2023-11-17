"Майдан 3": Зеленский обвинил Россию в подготовке к смещению президента в Украине

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит план дезинформации, чтобы посеять раскол в украинском обществе и сместить президента. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Украинский президент сообщил, что план получил название "Майдан 3".

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - сказал президент Зеленский в беседе с Bloomberg.

По его словам, этот план подразумевает создание хаоса внутри Украины, чтобы в конечном итоге сместить президента.

"Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - добавил он.

Он также высказался о текущей геополитической ситуации - по словам Зеленского обстановка на Ближнем Востоке замедлила поставки артиллерийских снарядов Киеву.

Как отмечает издание, власти США сигнализируют о перебоях в поставках, ссылаясь на задержки с финансированием. В этом месяце Пентагон заявил, что сокращение средств означает ограничение потоков военной помощи Киеву.

"Сейчас я нацелен на получение помощи от Запада", - сказал Зеленский.

Российские власти заявление Зеленского еще не комментировали.

Отметим, на днях Зеленский выступил против заморозки конфликта Украины с Россией. Он провел в Киеве встречу с журналистами из стран Африки, где заявил, что его страна не может позволить себе заморозить конфликт с Россией в условиях патовой ситуации, так как это будет означать незавершенность войны.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. Ранее о возможном диалоге высказывался Владимир Путин.