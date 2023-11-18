Эвакуация за час: армия Израиля опровергла информацию о приказе по больнице в Газе

Армия Израиля опровергла информацию телеканала Al Jazeera о том, что дала час на эвакуацию медперсонала, пациентов и других людей из больницы Аль-Шифа, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы Аль-Шифа о том, чтобы жители Газы, находящиеся в больнице и желающие эвакуироваться, могли сделать это по безопасному маршруту.

ЦАХАЛ ни в коем случае не отдавал приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад и фактически предложил, что любая просьба о медицинской эвакуации будет удовлетворена ЦАХАЛ.

Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не смогут эвакуироваться", – говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

В пресс-службе добавили, что ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительные продукты питания, воду и гуманитарную помощь.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что армия Израиля дала один час на то, чтобы весь персонал, а также пациенты и гражданские, ищущие убежища в больнице Аль-Шифа, эвакуировались.

Напомним, несколько дней назад армия Израиля объявляла о начале штурма больницы Аль-Шифа. Представители ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использует учреждение в своих целях.

Вчера мы писали, что рядом с этой больницей Аль-Шифа в Газе нашли тело израильтянки, похищенной боевиками 7 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.