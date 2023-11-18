Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эвакуация за час: армия Израиля опровергла информацию о приказе по больнице в Газе

Опубликовано:

6 қарашада Аль-Шифа ауруханасындағы жайт
Аль-Шифа ауруханасы. Фото: Ahmad Salem / Bloomberg via Getty Images

Армия Израиля опровергла информацию телеканала Al Jazeera о том, что дала час на эвакуацию медперсонала, пациентов и других людей из больницы Аль-Шифа, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы Аль-Шифа о том, чтобы жители Газы, находящиеся в больнице и желающие эвакуироваться, могли сделать это по безопасному маршруту.

ЦАХАЛ ни в коем случае не отдавал приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад и фактически предложил, что любая просьба о медицинской эвакуации будет удовлетворена ЦАХАЛ.

Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не смогут эвакуироваться", – говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

В пресс-службе добавили, что ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительные продукты питания, воду и гуманитарную помощь.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что армия Израиля дала один час на то, чтобы весь персонал, а также пациенты и гражданские, ищущие убежища в больнице Аль-Шифа, эвакуировались.

Напомним, несколько дней назад армия Израиля объявляла о начале штурма больницы Аль-Шифа. Представители ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использует учреждение в своих целях.

Вчера мы писали, что рядом с этой больницей Аль-Шифа в Газе нашли тело израильтянки, похищенной боевиками 7 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046434-evakuatsiya-za-chas-armiya-izrailya-oprovergla-informatsiyu-o-prikaze-po-bolnitse-v-gaze/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.